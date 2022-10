Piden hasta 12 años de cárcel a cuatro acusados de secuestrar a un hombre por un asunto de drogas

Cuando Juan Manuel D. N. llegó de París a Sevilla en marzo de 2020, en pleno estado de alarma, decidió responder a la llamada de Rafael C. E., conocido como Falito pidiéndole dinero. Ese mismo día se acercó a un conocido punto de consumo cerca del domicilio del acusado y, según el escrito de acusación, le prestó 1.500 euros y consumieron juntos "rebujao" y cocaína base junto a otras personas a las que invitó. Cuando Falito le pidió más dinero, Juan Manuel se negó.

Fue en este momento, según la Fiscalía, cuando los otros dos acusados: Roberto J. P. , José Antonio R. R. y Miguel O. M. D. "le llevaron a una habitación, la cerrarron y le agredieron con puñetazos y patadas por todo el cuerpo, apoderándose de su cartera". De este modo, cogieron 1.500 euros más, las dos tarjetas bancarias que llevaba la víctima y el teléfono móvil "para que no pudiera llamar y pedir ayuda".

A la mañana siguiente, le obligaron a sacar dinero de un cajero 950 euros. Falito le acompañó durante esa operación. Cuando llegaron a casa, los acusados comenzaron a golpearle "para que les diera el pin de las tarjetas". Ya con la contraseña, según el Ministerio Público, Rafael A. C. fue en varias ocasiones a sacar dinero de la cuenta de la víctima. Cuando ya no había más dinero, el escrito de acusación señala que los acusados siguieron golpeándole "diciéndole que no lo dejarían en libertad hata que consiguieran 6.000 euros".

Cuatro días más tarde, cuando la Policía Local perseguía a tres hombres después de robarel bolso a una mujer, encontraron en el piso a Juan Manuel en una habitación del pasillo, tumbado en el suelo y con la cabeza tapada con un chaleco anudado al cuello".

Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto celebrar el juicio el próximo 20 de octubre. La Fiscalía solicita para Rafael C. E. y Miguel O. M. D. 12 años de cárcel por los delitos de detención ilegal y robo con violencia, además de 360 euros de multa por las lesiones. Para los otros acusadoas, Roberto J. P. y José Antonio R. R. pide 11 años de cárcel por los mismos delitos. Los cuatro acusados tienen antecedentes y suman 88 arrestos entre todos.