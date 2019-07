Río Grande, a la espera de la firma de Medio Ambiente por las "malas condiciones" de Puerto de Cuba

Los propietarios del restaurante Río Grande están a la espera de que la Delegación de Habitat Úrbano firme la inspección realizada por los técnicos de Medio Ambiente en la terraza Puerto de Cuba el pasado 25 de abril. Según explican, el informe realizado muestra "múltiples carencias como la falta de enganche a la red general de electricidad o agua corriente. La electricidad es proporcionada por un generador externo y el agua es traída por un camión cisterna" tal y como aparece en la documentación aportada en la denuncia que Al Andalus siglo XXI, ha presentado ante el Ayuntamiento de Sevilla y la Fiscalía. "Sabemos que existe un informe hecho en Medio Ambiente. Hace más de un mes que se hizo la inspección y nosotros lo sabemos. Es de cierre, porque no tiene nada que cumpla la legalidad", explican.

Según el abogado de Al Andalus Siglo XXI, la empresa explotadora del restaurante Río Grande, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 25 da a Puerto de Cuba en Liébana -sociedad que gestiona la terraza-, la posesión de la zona. "La juez deja claro que no entra en el negocio, porque entiende que la anterior propietaria los echó a las bravas. Como recuperan la posesión, están explotando la terraza, pero no tienen licencia municipal de apertura. Cuando llega alguna inspección, presentan la licencia de Río Grande". De hecho, en la sentencia se apostilla que la resolución no está en "perjuicio del derecho de las partes de solventar en el juicio declarativo ordinario que corresponda las cuestiones relativas al arrendamientoy precario o cesión de la explotación del negocio en su caso".

En la denuncia presentada ante el Ayuntamiento la empresa explica que esta sentencia otorgó a Puerto de Cuba la posesión de los jardines "provisionalmente". Asimismo, recuerdan que cuando compraron el restaurante, Puerto de Cuba "tenía una orden de clausura publicada en el BOE porque no tenían licencia y habían hecho obras ilegales".

Aseguran que, una vez que la jueza les da la posesión, abren en las mismas condiciones en las que estaban, sin licencia. "Ellos enseñan la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 25 donde se indica la posesión de local, no la capacidad de explotación del negocio", comenta el representante legal. Los propietorios de Río Grande argumentan que ellos compraron el restaurante " limpio, libre de cargas, de inquilinos, y al poco tiempo nos encontramos con que existe este problema. Un contrato verbal que no hemos visto y que la anterior propietaria de Río Grande, que es quien nos lo vende, dice que seis meses antes les avisó que el contrato verbal de temporada no seguía".

Sin licencia

Respecto a la licencia, la empresa propietaria de Río Grande explicó que Puerto de Cuba "para poder abrir han presentado una declaración responsable". En el informe presentado ante Medio Ambiente, Al Andalus siglo XXI alerta del peligro que hay por la existencia del generador con garrafas de gasoil y el escape libre, "con el consiguiente riesgo de incendio". Cuando nosotros compramos Río Grande, Puerto de Cuba tenía una orden de clausura publicada en el BOE porque no tenían licencia y habían hecho obras ilegales".

El 30 de julio se ve un procedimiento en el Juzgado de Primera Instancia número 10 sobre este tema del contrato. "Ellos dicen que era hasta el 2032, sin aportar prueba alguna, pero nosotros mantenemos que no existe. Hemos pedido que demuestren la existencia de ese contrato". La sentencia del Juzgado número 25 que daba la posesión de la zona de la terraza a Puerto de Cuba está recurrida en la Audiencia Provincial de Sevilla, pero está pendiente de la fecha de votación y fallo.

No pagan alquiler

La empresa de Río Grande se queja de que los inquilinos que gestionan Puerto de Cuba "no pagan un euro, están gratis. Ellos dicen que había un contrato verbal con la anterior propietaria, pero a nosotros nos pagan cero. Están explotando aquello, sin pagar un euro de alquiler "además la sentencia les ha dado una zona en la que ellos nunca han estado. No podíamos defendernos de eso porque desconocíamos como estaban. Ahora están en procesos penales de los que la juez nos ha sacado". "Cuando llega la policía les enseña nuestra licencia de apertura, cuando no tenemos nada que ver con ellos", afirman.

Esta situación perjudica al restaurante. Entre otras cosas, han quitado el uso del ascensor y además hay zonas del local a las que no tienen acceso como el patio de los limoneros. "Nunca han utilizado esta parte del local, salvo en verano cuando no había eventos. Hemos perdido dinero porque había celebraciones contratadas en este sitio que hemos tenido que rechazar, con la consiguiente pérdidas económicas por las indemnizaciones solicitadas por los clientes".

Respecto al uso del ascensor, los propietarios recuerdan que en el auto aclaratorio, la juez indica que "la sentencia únicamente condena a reponer al demandante (Puerto de Cuba) en la posesión de dicho ascensor sin que pueda deducirse que se está privando de uso al establecimiento".