El Supremo rechaza el recurso de Aragón y confirma a Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la comunidad autónoma de Aragón contra los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se establecieron los criterios de valoración para la determinación de la sede de la Agencia Espacial Española (AEE) y por los que se eligió a Sevilla como sede física de dicha Agencia. En una sentencia fechada el 13 de diciembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal establece que los criterios de selección no infringieron los principios de vertebración y equilibrio territorial, como sostenía Aragón, que en su recurso alegaba que se habían establecido unos requisitos que excluían la candidatura de Teruel a pesar de que desde 2021 había manifestado su interés en ser sede de la AEE.

El tribunal también explica que el sistema que introduce el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, que regulaba el procedimiento, no mantiene la práctica de la Administración General del Estado de designar directamente las sedes de sus entidades, sino que introduce dos novedades: por un lado, se 'salta' la regla de fijar las sedes en Madrid; por otro, lo hace mediante un procedimiento competitivo susceptible de control jurídico.

"La regulación del procedimiento se inspira en que la ubicación de las sedes de los entes institucionales se decida integrando diversos criterios como son la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia", recuerda el ponente, el magistrado José Luis Requero. También indica que se trata de un sistema que se autoimpone la Administración General del Estado basado en el principio de desconcentración, como exponía el Real Decreto.

La consecuencia, afirma la Sala, es “que antes, las otras Administraciones territoriales albergarían la expectativa de que en su territorio se fijase una de esas sedes", mientras que "ahora tienen ya el derecho a que se haga mediante ese procedimiento y que se haga aplicando correctamente sus previsiones”.

Aragón impugnó el criterio de "características de la localidad", referido a la exigencia de que la sede tenga una amplia red de acceso a medios de transporte público aéreo, ferroviario (especialmente de alta velocidad) y por carretera y que esté a menos de una hora de distancia de un aeropuerto internacional con conexiones a Bruselas y París (aunque también se valoraron Ámsterdam, Roma, Fráncfort, Praga y Toulouse). Esos dos destinos "se justifican por ser los que frecuentará el personal de la AEE", argumentó el Gobierno. También pedía un "ecosistema hotelero" próximo a la sede.

Según Aragón, esos criterios no sirven para corregir los desequilibrios territoriales. En su recurso, de hecho, denunció que ese apartado infringe “de forma flagrante” la mayor parte de esos principios. "Recoge unos criterios que responden al principio de descentralización, pero ignoran los de vertebración y equilibrio territorial. Piensan en grandes capitales de provincia y áreas cercanas a ellas, con olvido de impulsar a territorios alejados de las grandes urbes. Lejos de corregir desequilibrios territoriales, ahondan y perpetúan la brecha que separa a esas zonas que han sufrido décadas de desinversión y olvido y las priva de acceder a nuevas iniciativas y proyectos para su desarrollo y al equilibrio territorial", exponía la comunidad recurrente.

La Sala concluye que la demanda parte de “un error de base" cuando señala que tales criterios responden al principio de descentralización, "lo que hemos rechazado pues el sistema de determinación de sedes físicas responde al principio de desconcentración", matiza el Supremo. "A esto añade que tal criterio piensa en las grandes capitales, lo que en sí no es censurable pues, como también hemos expuesto, es el principio de eficacia (añadido al de adecuación) el que exige unas infraestructuras que compensen la desconcentración territorial de la Administración General del Estado al fijar la sede fuera de la capital”, agregan los magistrados.

"Ese principio de eficacia justifica que, si en la determinación de Madrid se consideraba también su mejor dotación de infraestructuras, sea ahora criterio para seleccionar sedes desconcentradas primar las localidades que cuenten también con infraestructuras adecuadas con las que mejor se atiendan a las necesidades de cada entidad", argumenta el Supremo. Esa opción "no pugna con los principios ya citados de vertebración y equilibrio territorial, cuyo carácter inspirador no puede llevar al equívoco de entender que la desconcentración tenga por fin potenciar territorios menos desarrollados, objetivo propio de otras políticas", replica la sentencia.

En ese sentido, el Supremo insiste en que "uno de los objetivos de esta política de desconcentración territorial es coadyuvar a corregir esos desequilibrios, pero no es un objeto directo pues no estamos ante una medida propiamente de desarrollo territorial o social frente a ámbitos con elevado desempleo o despoblación". "Esto no quita para entender que la desconcentración territorial supondrá un beneficio para la localidad en la que se fije la sede de la AEE y se valora que coadyuve a esos fines", prosigue la sentencia.

Tras ser informada del recurso de Aragón, la Abogacía del Estado mandó un escrito el pasado 7 de julio en el que interesó que se dictase una sentencia desestimatoria. El letrado del Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, lo hizo el 3 de octubre y pidió lo mismo. "Al tratarse de actuaciones de la Administración General del Estado, y al haberse formulado ya contestación a la demanda por la Abogacía del Estado, esta parte se remite en su totalidad al escrito de contestación formulado por ella, en aras a la brevedad", expuso.