El TSJA avala la absolución de dos acusados de secuestrar y robar a un hombre

La Sala de Apelación del TSJA ha desestimado el recurso de un hombre que denunció que en agosto de 2017 fue abordado por una persona que lo agarró y metió en un coche, donde le golpeó. Más tarde y según el denunciante, le amenazó con un cúter y le quitó el móvil y la cartera, aunque logró escapar. Nueve días después amplió su relato ante la policía indicando que participaron dos personas y que todo sucedió sobre las 21:30 y cambió el modo en el que escapó de su supuesto secuestrador. Si en principio había dicho que huyó aprovechando un despiste, en la nueva versión, golpeó al conductor y le noqueó.

La Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a dos los acusados al no considerar probada su participación en los hechos y dedujo testimonio contra el denunciante. Su abogado, que ejercía la acusación particular, interpuso un recurso ante la Sala de Apelaciones del TSJA, que ahora considera que hay "motivos fundados para apreciar la existencia de indicios bastantes de la falsedad de la imputación de robo dirigida contra los dos acusados, a la vista de lo inverosímil de la denuncia inicial -un secuestro a plena luz del día y en vía pública frecuentada-, de la radical divergencia en puntos esenciales entre esa denuncia y la ampliación posterior-la hora, el número de participantes y el modo en que el supuesto secuestrado se liberó- y de la actitud del denunciante en juicio, pretendiendo no recordar en absoluto hechos de ese calibre".