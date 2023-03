El TSJA quita un año de cárcel al hombre que incendió la casa de su ex en Nervión tras amenazarla por Whatsapp

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado la petición de la Fiscalía y de un hombre que fue condenado a cuatro años de cárcel por quemar la vivienda de su ex y, al estimar que su confesión durante el juicio facilitó la labor de la Justicia, ha restado un año de prisión a la pena inicial de cuatro años de prisión. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla entendió que su reconocimiento de los hechos no había supuesto ningún cambio en el resultado de la investigación, pero el alto tribunal andaluz responde que "allanó el camino de modo indudable" y "cimentó sólidamente" la condena.

En la sentencia inicial, fechada el 25 de julio de 2022, constan como hechos probados que el procesado, José Diego G.S., tuvo una relación sentimental que duró seis meses con la víctima y que ambos convivieron en el domicilio de la mujer, en la calle Alejandro Collantes, cerca de la Gran Plaza. Durante ese periodo, la relación "se interrumpió varias veces por parte de ella", aunque "siempre volvía a reanudarse a instancias del acusado". El vínculo se rompió del todo el 12 de septiembre de 2019, pero en los días posteriores el investigado envió "numerosos mensajes y llamadas" a su ex "con la intención de volver con ella".

El 17 de septiembre sobre las 20.17 horas, la víctima recibió un mensaje de Whatsapp en el que José Diego G.S. el procesado le decía ”ojala tengas seguro de incendios”. A las 22.38 horas llegó otro mensaje en el que le avisaba de que “hoy arde tu piso”. Al día siguiente, por la tarde, el encausado "provocó dos focos de fuego, uno en cada sofá del salón de la vivienda". Las llamas se propagaron inmediatamente al resto de la casa, que terminó completamente calcinada. Dos vecinas tuvieron que ser atendidas en el hospital Virgen del Rocío por inhalación de humo. Al principio se pensó que el incendio había sido originado fortuitamente por un cigarrillo.

Además de condenar al acusado a cuatro años de cárcel por un delito de incendio con la atenuante muy cualificada de reparación del daño, la sentencia lo obligaba a pagar más de 26.000 euros por los daños causados en el inmueble de la víctima y 3.000 por daños morales.

La defensa planteó el correspondiente recurso ante el TSJA, que estima un solo motivo, el referente a la indebida inaplicación de la atenuante de confesión. Según el abogado, el reconocimiento de los hechos que asumió el acusado en el juicio oral "fue pleno y relevante para el conocimiento del hecho enjuiciado". De hecho, la Fiscalía se adhirió al recurso y pidió que se apreciara la concurrencia de esa circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, que por otro lado ya había reclamado en su calificación definitiva durante la vista oral.

La Sección Séptima rechazó esa atenuante y argumentó que su confesión en el juicio "no ha significado una colaboración relevante para la Justicia ni ha sido de importancia en la investigación de los hechos, ni con dicho reconocimiento ha contribuido a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado”.

"No compartimos este sucinto razonamiento", replica el TSJA en su sentencia, fechada el 16 de febrero y facilitada por su oficina de prensa. "El reconocimiento del hecho carece de relevancia bastante cuando resulta previsiblemente acreditado de forma abrumadora por las pruebas propuestas a raíz del resultado de la instrucción, como ocurre con frecuencia en los delitos flagrantes", alega. Es decir, que no valdría como atenuante cuando la investigación demuestra claramente quién es el autor de un delito sin necesidad de que este confiese. Eso no ocurrió en este caso porque "ni había testigos directos ni puede afirmarse que la autoría del acusado fuese previsiblemente acreditable de modo indubitado basándose en el bagaje de prueba con que se contaba". En otras palabras, no había pruebas suficientes para culpar a José Diego G.S.

"Si bien no es descartable que ese acervo probatorio hubiera podido conducir a la condena del acusado, aun negando este la intencionalidad del incendio, sin embargo su confesión allanó el camino de modo indudable, permitió en el juicio prescindir de una parte de los medios de prueba y cimentó sólidamente el pronunciamiento condenatorio", prosigue la Sala de lo Civil y lo Penal, que por tanto acepta la petición del encausado y del fiscal y rebaja en un año la pena impuesta al pirómano.