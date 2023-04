El TSJA mantiene la condena al hombre que abusó de su hijastra y que se defendió diciendo que era impotente

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la pena de ocho años y medio de cárcel que la Audiencia de Sevilla impuso a un hombre que durante dos años abusó de la hija adolescente de su esposa. La Sala de lo Civil y lo Penal rechaza todos los argumentos de la defensa, entre ellos que el acusado era impotente en la época de los hechos o que la víctima quería "hacerlo desaparecer de su vida" para así reanudar "libremente" la relación con su padre biológico.

En una sentencia fechada el 30 de marzo y facilitada por su oficina de prensa, el TSJA desestima el recurso presentado por el abogado de Pedro P.G. contra el fallo dictado el 13 de mayo de 2022 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que lo condenó por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento e introducción de miembro corporal por vía vaginal. Además de ratificar esa pena, el alto tribunal andaluz confirma la orden de alejamiento durante diez años, otros cinco de libertad vigilada y la indemnización de 10.000 euros a favor de la víctima en concepto de daño moral.

Según el relato de hechos probados de la Sección Primera, el acusado se casó en 2008 con la madre de la menor, que a su vez había nacido en 2000. Los abusos comenzaron en noviembre de 2013, cuando Pedro P.G. tenía 44 años y su hijastra, 13. Duraron "al menos" hasta julio de 2015. Durante ese periodo hubo "contactos sexuales de manera reiterada" para los que el hombre "se valió de la superioridad y la confianza que le brindaba su posición de padrastro". Lo que hizo fue "crear entre ellos la apariencia de una relación sentimental" para así lograr el "consentimiento" de la joven.

Los episodios ocurrieron en los momentos en que ambos se encontraban a solas en el domicilio familiar, en Sevilla capital. Pedro P.G. empezó con besos en la mejilla, después en la boca y finalmente en otras partes del cuerpo. "Con el paso del tiempo", el acusado pasó a realizar tocamientos a la víctima y finalmente hubo sexo a partir del verano de 2014 al menos en una ocasión, si bien el acusado no lo consumó "al expresar la menor el dolor que le producía".

El recurso del condenado aseguraba que la declaración de la menor no era creíble, coherente ni persistente y que incurría en contradicciones. Incluso denunciaba que la joven sufría un "desarreglo psíquico". Según su madre, la adolescente "creía ver figuras humanas en la habitación de la casa del pueblo y tenía la sensación de ser observada por alguien".

El TSJA comienza sus fundamentos jurídicos replicando este último argumento y acude al informe de la forense sobre el estado mental de la víctima, que fue ratificado en el juicio, según el cual "no padece alteraciones psicopatológicas compatibles con ninguna enfermedad o trastorno del comportamiento". El dictamen, por tanto, "descarta que la víctima padeciese patología alguna indicadora de una posible fabulación en la narración de los abusos que sostenía haber sufrido por parte de su padrastro".

La defensa aseguró durante el juicio que el acusado era impotente en la época de los hechos, con lo cual no pudo mantener ninguna relación sexual. Su esposa, sin embargo, "discrepó abiertamente acerca de la más o menos llamativa deformación del miembro viril de su marido". Y por si fuese poco, los peritos "descartaron la disfunción eréctil y la incapacidad absoluta del acusado para mantener relaciones sexuales" a las que hacía referencia el médico contratado por la defensa.

El padrastro también alegó que la menor lo denunció en falso para así hacerlo desaparecer de su vida, ya que acababa de reanudar el contacto con su padre biológico. La defensa aportó una cadena de correos electrónicos, entre ellos uno del 24 de agosto de 2016 en el que la joven, que acababa de cumplir dieciséis años, le decía a su padre "hola, papá". "Lo que depara la lectura de la cadena no es precisamente favorable a la tesis que sostiene el recurso", contestan los magistrados. De hecho, la hija responde a su padre que no es verdad cuando este le dice que la quiere mucho y "le pide una explicación del abandono al que la sometió durante su infancia". "La denuncia no parece estar encaminada, como se sugiere, a sustituir al progenitor poco tolerante por otro menos recto", añade la Sala.

"Por otra parte", añade la sentencia, "tratar de hacer desaparecer al acusado mediante la interposición de una denuncia de abuso sexual llevaría aparejado plantear a su madre un conflicto de lealtades, como de hecho ha sucedido, y generaría una situación que difícilmente podría tener las consecuencias que aventura el apelante, esto es, tener campo libre para que hija y padre biológico pudieran relacionarse libremente".

Otro punto del recurso se basaba en que la madre "no creería que su hija estuviese diciendo la verdad", pero el TSJA la ve como "una valoración puramente subjetiva" y recuerda que la declaración de la testigo en el juicio oral demostró "el conflicto emocional" al que estaba "sometida". "No puede decantarse por una de las versiones contrapuestas sin defraudar las expectativas o de su hija o de su marido, que a la vez es el padre de su otra hija", explica el tribunal.

En cuanto a las críticas al testimonio de la menor, el TSJA entiende que fue "una declaración seria y persistente", en la que "no se advierten contradicciones relevantes" ni indicios de que obedeciese "a motivos desviados". Además, "aparece apoyada por indicios de indudable valor", como los informes de peritos judiciales "que no tienen interés alguno en que prevalezca una u otra versión".