El TSJA confirma la absolución de una mujer acusada de denuncia falsa, estafa procesal y falso testimonio

La Sección de Apelación Penal del TSJA ha confirmado la absolución que la Audiencia de Sevilla dictó en agosto de 2021 respecto a una mujer acusada por su ex marido de denuncia falsa, falso testimonio y estafa procesal. Entonces, el tribunal de la Sección Tercera, consideró que aunque con "gran amplitud de miras podría inferirse el intento" de la procesada "de engañar al juez con la formulación de denuncias supuestamente falsas", no hay ninguna referencia a que buscaba "un pronunciamiento del juez que conllevara un desplazamiento patrimonial en favor de la demandante ni que esta actuara movida por un ánimo de lucro".

Recalca la sentencia de la Audiencia de Sevilla que la denuncia presentada por el ex marido "tampoco incluye hechos que permiten ser calificados como estafa procesal" y que la acusada, durante la instrucción, ni ha sido informada de la imputación del delito de estafa procesal, ni ha delarado ante el juez sobre este delito, "no pudiendo, por tanto, admitirse una acusación por tal delito".

La mujer presentó 11 denuncias contra su ex pareja, con la que había convivido durante 11 años y tenían tres hijos en común, entre septiembre de 2009 y julio de 2011. Diez de ellas fueron sobreseídas provisionalmente y archivadas, mientras que una obtuvo una sentencia absolutoria para el marido. Hubo dos denuncias más: en marzo y julio de 2015. que también fueron sobreseídas y archivadas. El tribunal consideró que las denuncias estaban prescritas y, las dos últimas, no se refieren a una infracción penal.

Ahora, el TSJA, en una sentencia facilitada por su oficina de comunicación, ha ratificado la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, desestimando el recurso -"innecesariamente extenso (161 páginas)" según el alto tribunal andaluz, interpuesto por el letrado del ex marido, que ejercía la acusación particular.

Considera, entre otras razones, que la sentencia "cumple con todos los parámetros jurisprudenciales exigidos para alcanzar la solución absolutoria en los términos en que lo hace, y con base razonable a las pruebas practicadas apreciadas en su conjunto".