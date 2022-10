El TSJA confirma la condena a 11 años de cárcel para el hombre que abusó de la hija de 12 años de su pareja

El TSJA ha ratificado los once años de cárcel que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla impuso como condena a un hombre que abusó sexualmente de la hija de 12 años de edad de su entonces pareja. La Sala de Apelaciones ha desestimado los recursos presentados por la defensa del acusado.

La sentencia, facilitada por la oficina de comunicación del TSJA reconoce como hechos probados que Juan José M.C. comenzó una relación de pareja con la madre de la menor en 2011, conviviendo con ella y su hija, que entonces tenía casi 12 años.

La niña estaba en ocasiones bajo su cuidado. Aunque reconoce el tribunal que "no es posible situar en el tiempo con exactitud de fechas tales actos y tocamientos, pero comenzaron cuando la menor tenía una edad próxima a los doce años de edad y continuaron con gran frecuencia, de forma sistemática, hasta que aquélla cumplió dieciséis años y se interpuso la denuncia inicial de este procedimiento". El acusado llegó a intentar violarla y a obligarla a practicar sexo oral, además de realizarle tocamientos y "actos lúbricos" en múltiples ocasiones.

Entre los motivos de alegación por parte de la defensa de Juan José M. C. está la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la práctica de la prueba pericial psicológica puesto que el infome fue emitido "por una sola perito, no por dos como ordena el art. 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal"-a esto se une, según el abogado del acusado, que la psicóloga informante es distinta de la que en su día había llevado a cabo las entrevistas con la niña y su madre y que, además, la menor no fue explorada por ningún médico para comprobar los vestigios de lo que se estaba denunciando. Sin embargo el TSJA concluye de mismo modo que la Audiencia Provincial, ante quien la defensa realizó las mismas observaciones, desestimándolas. La propia doctora que examinó a la menor cuando la madre la llevó al sospechar la existencia de abusos, declinó de hacerlo "porque había pasado un mes del último intento de penetración".

Tampoco considera el TSJA que la sentencia recurrida lesione el derecho a la presunción de inocencia del acusado. Según el alto tribunal, en el testimonio de la menor "no hay base para recelar que el relato mantenido por la perjudicada sea fruto de su invención y provocado por animadversión hacia el acusado o por algún otro impulso espurio". Tampoco aprecia contradicciones relevantes. "Es verdad que la menor incide a veces en una determinada faceta de los abusos sufridos más que en otras, pero ello es normal cuando se trata de una pluralidad de diferentes conductas invasivas de su libertad sexual protagonizadas muy reiteradamente durante un dilatado periodo que la joven viene a rememorar en sus testimonios tiempo después", matiza la sentencia.

Respecto al error en la valoración de la prueba alegado por el acusado, el alto tribunal andaluz lo desestima además de la petición de dilaciones indebidas. Tampoco considera excesiva la indemnización de 18.000 euros, tal y como pedía el acusado puesto que Juan José M. C. abusó de "la hija de su pareja, iniciándose cuando la víctima contaba once años de edad y habiéndose prolongado durante cinco años. Ante tal entidad y reiteración de los ataques a su libertad sexual sufridos por la víctima, no puede tildarse de excesiva la suma fijada por la Audiencia Provincial".