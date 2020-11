La UCO asegura que a Acyco le "garantizaron" las ayudas para las prejubilaciones a "coste cero"

Un investigador de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que participó en la investigación de las ayudas por importe de 2,9 millones concedidas para las prejubilaciones de Aceitunas y Conservas (Acyco), ha asegurado este lunes en la Audiencia de Sevilla que a esta empresa le "garantizaron" la obtención de las ayudas para estas prejubilaciones "a coste cero".

Así, lo ha asegurado un agente del grupo de delincuencia económica de la UCO que ha prestado declaración durante varias horas en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que celebra este juicio contra once acusados, entre ellos varios ex altos cargos. El testigo ha afirmado que, de acuerdo con las declaraciones de los investigados y los documentos examinados, el abogado del bufete Garrigues José Miguel Caballero, también acusado en esta causa, se puso en contacto con los responsables de la empresa, ofreciéndoles sus servicios para la "tramitación del ERE y les garantizó la obtención de la ayuda con un coste cero para Acyco", es decir, que todos los costes estaban incluidos en las ayudas que pagaría la Junta de Andalucía.

El investigador ha precisado que fue el mismo bufete quien "propuso la creación" de la asociación 3 de julio, en la que estaban los 35 trabajadores prejubilados, algo que declararon tanto la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, como el director de personal, socio y abogado de Acyco Gabriel Barrero, y el presidente de la mencionada asociación de ex empleados. "Desde el inicio Encarnación Poto y Gabriel Barrero son conocedores de que la Junta de Andalucía financiará el coste íntegro del ERE", incluidos todos los gastos que se generaran, ha dicho el testigo de la Guardia Civil.

El agente, que intervino en la elaboración de tres atestados sobre las ayudas concedidas a Acyco, ha señalado igualmente que existieron "reuniones previas" con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en las que participaron los representantes de Acyco, y ha enumerado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga las irregularidades detectadas en estas ayudas. Así, ha afirmado que no hallaron "petición formal" de la ayuda por parte de la empresa, ni "resolución de concesión" por parte de la Dirección General de Trabajo, ni tampoco del interventor delegado en la Consejería de Empleo.

En cuanto a la inclusión de los dos intrusos incluidos en el ERE de Acyco, el agente ha indicado que Andrés Carrasco Muñoz era "amigo personal de la infancia" del ex director de Trabajo Javier Guerrero, recientemente fallecido, y firmó su póliza en la casa de Guerrero en la localidad de El Pedroso (Sevilla), y el otro era el ex alcalde del PSOE de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, también fallecido, quienes no habían trabajado nunca en esa empresa y que recibieron las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.

El investigador ha relatado que la aparición de los dos intrusos fue detectada por la empresa en octubre de 2003, nada más firmarse el protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la empresa, momento en el que Gabriel Barrero contactó con otro letrado de Garrigues, que también ha declarado como testigo en el juicio y al que comentó que estas dos personas no eran trabajadores de Acyco, recibiendo la indicación del despacho de que se pusiera en contacto con la consultora Vitalia, que realizaba los cálculos actuariales para las pólizas de los prejubilados.

En cuanto a la presidenta de Acyco, Encarnación Poto, que finalmente declarará el próximo lunes -no ha podido hacerlo antes al sufrir una fractura de rodilla-, el miembro de la Guardia Civil ha indicado que ésta siguió ejerciendo el mismo cargo en la empresa a pesar de acogerse a la prejubilación, "cobrando la póliza y las dietas por acudir a los consejos de administración" de la empresa.

A preguntas del letrado de esta investigada, Javier Gimeno Puche, el agente ha dicho que en el interrogatorio le preguntó por si pertenecía al PSOE o a un sindicato porque "consideró adecuado preguntarlo", después de que al inicio del juicio esta defensa planteara la nulidad de la declaración por haberle realizado estas preguntas relacionadas con su ideología.