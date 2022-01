Vox insiste en que hay "caso Cabrera" y recurrirá el archivo ante la Audiencia

Vox insiste en que hay "caso Cabrera" a pesar del rotundo auto judicial que ha desmontado todas las acusaciones contra el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores y por ello ha anunciado este jueves que recurrirá ante la Audiencia de Sevilla el archivo de la querella, al entender que se han aportado en el procedimiento "suficientes pruebas para acreditar los hechos que motivaron la presentación de la querella contra el delegado de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera".

En relación a estas pruebas, que en opinión de Vox "no se circunscribe a una presunta incorrección política, sino en un evidente caso de abuso de autoridad, constatamos que los diferentes jueces que han pasado por el juzgado número 13 desde que hace aproximadamente un año se presentó la querella contra Juan Carlos Cabrera, no se han pronunciado durante la instrucción sobre estos medios de prueba", ha asegurado la formación en un comunicado.

Del mismo modo, Vox recuerda que el propietario del establecimiento Princi.Pico "reconoció en sede judicial que el incidente con el delegado de Gobernación motivó la inspección del restaurante por parte de dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y ocho efectivos de la Policía Local de Sevilla. Asimismo, pone de relieve el informe del jefe de sala de la Policía Local de guardia en la mañana del 6 de enero de 2021, en la que expone que el dispositivo de la Policía Local se activó como consecuencia del incidente protagonizado por el señor Cabrera en el interior del establecimiento hostelero", dice la formación.

Vox añade que el propietario del restaurante reconoció en su declaración que "nunca, hasta la fecha, había recibido una inspección tan numerosa y exhaustiva de agentes de la Policía Local. También consta que los agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar de los hechos minutos antes que la Policía Local y que se marcharon al comprobar que no había anormalidad alguna, más allá de un cliente que había solicitado una mesa para diez comensales y se le había asignado dos de cinco comensales como consecuencia del protocolo Covid vigente en aquellas fechas".

Añade que el camarero con el que mantuvo la discusión el señor Cabrera, reconoció ante la portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, que "el delegado de Gobernación le había llamado machupichu de mierda, que le espetó que 'no sabía con quien estaba hablando' y que, posteriormente, había llamado a la Policía Local y que, en las actuaciones, consta también la llamada al jefe de la Policía Local, señor Medina Arteaga. Del mismo modo, consta en esa declaración que Cabrera esperó la llegada de la Policía Local y posteriormente se marchó sin consumir".

Lamenta el "brote de amnesia del camarero"

Vox lamenta que el camarero que reconoció los hechos ante la portavoz municipal de esta formación política en el Ayuntamiento de Sevilla, "casualmente, sufriera un brote repentino de amnesia y perdiera la memoria en su declaración en sede judicial y manifestara no recordar nada de lo ocurrido aquel 6 de enero".

El presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés, ha manifestado que “estos hechos suponen claros indicios, en nuestra opinión, de la comisión de un delito de abuso de autoridad por lo cual recurriremos el auto de sobreseimiento y archivo ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Confiamos plenamente en la Justicia y que la verdad pueda probarse mediante estas pruebas de cargo. Lucharemos por la verdad hasta la última instancia judicial”.

“El auto de la juez accidental del número 13 habla de incorrección política y exime de cualquier responsabilidad penal al señor Cabrera. Me pregunto si en adelante cualquier autoridad que no sea atendida como quisiera en cualquier tipo de establecimiento público estará legitimado para llamar a sus subordinados y provocar una inspección con ocho agentes de la Policía. A nosotros nos parece una barbaridad como a muchos sevillanos, a los que no se les puede tomar el pelo porque saben lo que ocurrió”.

Por último, Javier Cortés ha aseverado que “Vox llegó a la política y a la vida pública para combatir, precisamente, este tipo de episodios que son propios de países asfixiados por el comunismo. Daremos la batalla contra los abusos de poder y la corrupción en todas las instituciones, en los Tribunales y en la calle, de eso que no le quepa duda a nadie”, ha concluido.