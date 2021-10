La acusación recurre e insiste en pedir el embargo de bienes de Serrano

La acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez en la causa abierta al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano, que está siendo investigado por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, ha presentado un recurso de reforma en el que vuelve a solicitar al juez el embargo de los bienes de Serra y de los otros dos investigados.

En septiembre pasado, el instructor rechazó el embargo de los bienes de los tres investigados porque, según explica el magistrado Juan Gutiérrez Casillas, la causa se encuentra en la "fase inicial de investigación y para no lesionar derechos precipitadamente". Ahora, la acusación popular ha insistido en que, según el informe de la Policía, hay "indicios potentes, precisos y completos de que de forma presunta los investigados han podido desviar el dinero que obtuvieron del préstamo del Tesoro Público" y "buena prueba de ello es que la Agencia Tributaria haya considerado que los investigados han gastado en la ejecución del proyecto más de 1.640.876,39 euros, de los que 1.389.024,25 euros, en la inversión efectivamente pagada", cuando el estado de las obras en la localidad de Niebla, según declaró la alcaldesa, eran de la "cimentación y parte, poca, del cerramiento exterior". Por ello, la acusación entiende que el embargo debería ser estimado ya que, de no acordarse, "los intereses generales pueden quedar maltrechos".

El instructor tampoco accedió a que se amplíe la imputación por los delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes -la acusación popular había solicitado además la imputación de la mujer y la hija de Serrano- por "no ser objeto de estas diligencias", todo ello "sin perjuicio también de las acciones que a instancia de quien se entienda legitimado pueda ejercitar la promoción de otra causa distinta a la de las presentes". La Fiscalía se opuso a estas imputaciones, y ahora la acusación insiste en que se amplíe la investigación a la mujer y a la hija de Serrano por alzamiento de bienes, al considerar que "existe en autos indicios suficientes para que se les reciba declaración por dichos hechos, ya que en dicha condición lo harían con mayores garantías".

El abogado de la acusación popular, Francisco Tejado, considera que la decisión recurrida "no está debida ni suficientemente razonada ni motivada" por el instructor, a quien también se solicita que requiera al matrimonio que aporte los documentos que recojan tanto "la liquidación de la comunidad conyugal y de cualquier régimen económico matrimonial que mantuvieron hasta marzo de 2017, así como la transmisión de los bienes, en la condición y porcentajes entre ellos efectuadas, y el vehículo Mercedes a la sociedad de la que es partícipe su hija".

También se ha impugnado la cesión del juez de rechazar que la Policía investiga si con las mismas "facturas proformas se han podido solicitar otros préstamos, ayudas o subvenciones de otras administraciones".

De la misma forma, han recurrido la decisión de no imputar al notario que intervino en la operación de constitución de Bio Wood Niebla, al considerar como la Fiscalía que éste no tenía la obligación de haber revisado la documentación de las aportaciones no dinerarias.