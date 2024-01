El hombre acusado de quemar el piso que compartía con sus hermanos en Sevilla renuncia al abogado y obliga a aplazar el juicio

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha suspendido este miércoles el juicio a un hombre al que la Fiscalía acusa de explotar dos bombonas de gas en el piso que compartía con sus dos hermanos en Sevilla capital. La petición de condena es de once años de cárcel por por un delito de incendio. La vista no se ha celebrado porque el encausado, ya en la sala, ha renunciado a su abogado alegando "desacuerdo y distancia" con él en sus planteamientos del caso. El tribunal le ha dado cinco días hábiles para que contacte con el letrado que ha propuesto el propio procesado, quien ha dado un nombre y un apellido aunque ha asegurado que no había hablado con él "porque su número de teléfono no estaba claro".

El piso era propiedad de tres hermanos. Uno de ellos es el acusado: Jesús F.G., de casi 48 años. Sus familiares son un hombre y una mujer. La hermana no reclama nada, mientras que el otro hermano ni siquiera ha podido ser localizado. A pesar de ello, la presidenta del tribunal ha urgido al investigado a contratar un nuevo abogado cuanto antes porque esta es una causa con reo. El hombre, de hecho, está en prisión provisional desde el 1 de abril de 2023.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 31 de marzo de 2023 en la primera planta de un bloque de la calle Antonio de Nebrija, entre la Ronda del Tamarguillo y la Gran Plaza. Por la tarde, según el Ministerio Público, el inculpado "procedió intencionadamente a prender fuego a múltiples objetos que había apilado haciendo uso de líquidos inflamables acelerantes; así como a dos bombonas de gas, en una de las cuales llegó a manipular y cortar el tubo de salida del gas, con la finalidad de incendiar la vivienda y que se propagara al resto de la vivienda y colindantes que estaban habitadas". Esa actuación supuso "un peligro para las vidas" de los residentes.

El acusado provocó una "deflagración" que a su vez causó "múltiples desperfectos" dentro de la vivienda. Se tasaron en 12.463 euros. El fuego, además, pudo "haberse propagado a otras viviendas habitadas y afectar a la estructura del edificio". Por suerte para los vecinos, "el ruido de la deflagración y el humo intenso provocado por el incendio" los alertaron. Los bomberos también se presentaron "rápidamente" y sofocaron las llamas antes de que se extendiesen por el resto del edificio. Sólo sufrió daños la fachada, en este caso por valor de 665,5 euros.

La Fiscalía añade que el acusado sufre un diagnóstico de reacción a estrés agudo, "con rasgos de personalidad paranoide", que altera "moderadamente" su voluntad pero no su capacidad intelectiva.