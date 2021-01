Siete años de cárcel por golpear a su ex novia contra un escaparate hasta hacerlo añicos

Guillermo C. F., acusado de golpear a su ex novia, de entonces 15 años, contra un escaparate que se rompió causando heridas a la menor, ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel por tentativa de homicidio y un año y nueve meses por maltrato habitual. Del mismo modo, el tribunal ha impuesto al acusado la prohibición de acercarse a la víctima durante tres años por el delito de maltrato habitual y 10 años más por la tentativa de homicidio.

La sentencia, a la que se ha llegado tras una conformidad entre las partes y que ha sido dictada in voce por el magistrado Carlos Lledó, es firme y recoge además la no obtención de beneficios penitenciarios hasta que el condenado cumpla la mitad de la condena. Asimismo, impone la indemnización a la víctima de 40.000 euros de los que se restan los 10.700 euros ya consignados por el acusado y que han sido tenidos en cuenta para aplicar la atenuante de reparación del daño.

Una vez emitida la sentencia in voce, Guillermo C. F. ha pedido perdón a la víctima y a su familia. El magistrado le ha recordado que la mejor manera de hacer efectivo ese arrepentimiento por lo sucedido es "saldando su deuda con la sociedad".

Durante el acto de conformidad, el fiscal Emilio de Llera ha expresado las dudas sobre la existencia de alevosía en este caso, por lo que ha cambiado la calificación de tentativa de asesinato a tentativa de homicidio, además de apreciar la concurrencia de la atenuante de reparación del daño -por la consignación de 10.700 euros a favor de la víctima- y la agravante de género. Tanto el letrado de la acusación particular, Manuel Pérez Cuajares, como la abogada defensora, Ana Isabel Rivero se han adherido a las modificaciones del fiscal, añadiendo la acusación particular la solicitud de 40.000 euros de indemnización. En un principio, la Fiscalía solicitaba 11 años de cárcel por un delito de tentativa de asesinato y otro de maltrato habitual.

De este modo, el tribunal considera probado que Guillermo C.F., entonces de 18 años, mantuvo desde 2017 una relación sentimental con la víctima, que entonces tenía 15 años. Después de dos años, la ruptura se produjo en junio de 2019 por voluntad de la joven ante los "celos enfermizos" del procesado, aunque éste no lo aceptó.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso este periódico, indica que en los últimos seis meses de relación el procesado desplegó "una conducta impositiva y amedrentadora hacia su novia, a la que advertía con propinarle patadas y puñetazos si la veía hablando con sus amigas o se relacionaba con terceras personas".

Maltrato habitual

Llegó a agredirle a bofetadas, puñetazos y bocados, como ocurrió cuando la sorprendió en un parque paseando con una prima suya. Entonces empezó a darle bofetadas, al tiempo que le recriminaba "si no había entendido lo que le había dicho acerca de no relacionarse con los demás". Este episodio no es aislado, sino que además en otra ocasión le arañó el cuello por celos hacia otro chico cuando estaban en una discoteca.

Ella "nunca acudió al médico y silenciaba lo que ocurría por miedo al procesado, quien controlaba incluso sus comunicaciones por redes sociales", según la Fiscalía.

Dos días después de la ruptura de la relación, las 22:45 del 18 de junio de 2019, el ya condenado vio a su ex novia caminando con varias amigas por una calle de San Juan de Aznalfarache, la persiguió, le agarró violentamente por los pelos y "la lanzó contra el cristal del escaparate de una tienda", golpeándole la cabeza contra el cristal una y otra vez "con tal fuerza que el escaparate se hizo añicos".

Guillermo C. F. "solamente paró cuando las amigas y varios viandantes le advirtieron que la iba a matar", según la Fiscalía. La joven sufrió una herida profunda en la nariz y fractura de sus huesos, así como múltiples heridas incisas en la oreja, labio, sienes, cuello, muñecas, antebrazo y muslo, con un tiempo de curación de 120 días.