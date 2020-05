Siete asociaciones profesionales jurídicas expresan su malestar por la falta de consenso en la desescalada

El Secretario de Estado y el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia se han reunido mediante videoconferencia con las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales para presentar el documento Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante la COVID-19. Además, ha respondido a las preguntas de los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresistas de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

El esquema recoge una guía de salud laboral, las fases de la desescalada y los turnos de mañana y tarde en el personal de la Administración de Justicia. Este esquema se aplicará en todo el Estado, tras haber sido consensuado con las comunidades autónomas y será de aplicación homogénea.

Hay tres fases de desescalada, con una duración prevista de una semana cada una, siempre en función de la evolución de la pandemia. En cada fase habrá un progresivo porcentaje de reincorporación de las plantillas de funcionarios, salvo los funcionarios del Registro Civil que tendrá mayores porcentajes. La primera se iniciará el próximo martes 12 de mayo, con una incorporación del 30 o 40% de la plantillas. La segunda fase, a la semana siguiente, implicará una incorporación del 60 o 70% de la plantilla, con turnos de tarde. Y la tercera, a la semana siguiente, con una total reincorporación de la plantilla. Antes de iniciar esa tercera fase se levantará la suspensión de los plazos procesales.

La guía de salud laboral prevé que se proporcionen EPIs a todo el personal de Justicia. En el comunicado conjunto de las siete asociaciones se indica que los EPIs "serán obligatorios cuando lo establezcan las autoridades sanitarias, por el momento no lo son". En cuanto a los test, recuerdan que por ahora no están prescritos por las autoridades sanitarias. Se trata de bienes escasos y no está demostrada la inmunidad de todos los que han superado la enfermedad.

Los turnos de mañana y tarde son una medida excepcional y temporal que afecta solamente a un porcentaje de la plantilla, con horarios flexibles y con la finalidad de evitar aglomeraciones en las dependencias judiciales. Dependerá de cada Administración y de cada sede judicial.

Uno de los que ha estado en la reunión, Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha señalado que los profesionales de la justicia están "deseando recuperar la plena actividad porque somos conscientes de que tenemos que hacer otro esfuerzo más sobre los que ya hacíamos antes por la endémica falta de medios que arrastramos desde hace años". Asimimos, reclama que tanto el Ministerio como el CGPJ "cuenten con los profesionales de la Justicia" porque es "imposible llevar a cabo ese plan sin una inversión mínima"

Segun indica el comunicado, las asociaciones profesionales han mostrado su malestar "por la falta de información y de consenso con las medidas que se van adoptando. Hemos insistido en los temas de seguridad, especialmente en algunas sedes judiciales y en las oficinas de los registros civiles, así como en la necesidad de potenciar las herramientas tecnológicas. También hemos destacado la acumulación de escritos presentados por los profesionales en las bandejas de los órganos judiciales".

De otra parte, a preguntas de las asociaciones, por parte del Ministerio se nos ha informado que de no convalidarse la próxima semana el Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, en el ámbito de la Administración de Justicia, se tratarán de cumplir mas dificultosamente los objetivos propuestos en dicha norma. Finalmente, consideramos necesario que en la comisión mixta se establezcan consensos para la efectividad de los señalamientos de juicios.