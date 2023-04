Cuatro años de cárcel por abusar de la amiga de su novia aprovechando que estaba borracha

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que impone cuatro años de prisión a un joven que abusó sexualmente de una amiga de su propia pareja que además era menor de edad y estaba bajo los efectos del alcohol. La Sala de lo Civil y lo Penal no aplica la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'sólo sí es sí', al "no ser más favorable al acusado".

En una sentencia dictada el 29 de marzo y facilitada por la oficina de prensa del TSJA, los magistrados desestiman el recurso de apelación del encausado contra la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia sevillana, fechada el 13 de enero de 2022, que condenaba a Billy O.C. por un delito de abuso sexual.

Los hechos ocurrieron en la tarde noche del 23 de diciembre de 2017. Tras salir con su novia, también menor, y la víctima, que tenía 16 años, dejó a la primera en casa y, viendo que la otra joven "se encontraba mareada por la ingesta de varias consumiciones de whisky", la llevó a su propia vivienda "con la excusa de que se recuperara un poco y así que pudiera disimular el estado en que se encontraba cuando llegara a su domicilio".

Una vez allí, la acompañó a su dormitorio y, "aprovechando su estado de embriaguez, que disminuía de forma importante su capacidad de autodeterminación", y con la intención de "satisfacer sus deseos carnales", comenzó a tocarla y besarla e "intentó bajarle el pantalón que vestía". En todo caso, desistió en un primer momento "al decirle ella que tenía la regla". "Tras este comentario, Billy intentó que la víctima le practicase sexo oral y "la agarró por el cabello para que no apartara la cara de su miembro", pero la menor le dio "un mordisco" y consiguió que él se apartara.

Frente al recurso del investigado, que aseguraba que la acusación era falsa, el TSJA replica que "los intentos de atribuir una motivación espuria a la denunciante rozan lo ridículo". "Carece de sentido que una muchacha ya adentrada en la adolescencia urdiese una falsa denuncia de violación, sólo impulsada por el despecho de haber visto rechazado un intento de aproximación erótica al denunciado, como si aparte de la astronómica desproporción entre los pretendidos estímulo y respuesta, la joven pudiese ignorar las molestias y sinsabores que una denuncia semejante le acarrearía a ella misma", argumentan los magistrados.

"No menos inconsistente es la idea manejada en el recurso de que la menor se inventase que Billy había abusado de ella para evitar el castigo de su madre y el enfado de su amiga", agrega el TSJA.

"Es cierto que la declaración de la menor en el juicio oral ofreció un pobre resultado probatorio, precisamente por el intenso estado de afectación emocional que mostraba la joven testigo, aun cuatro años después de suceder los hechos, tal como puede observarse en la grabación de la vista. Pero dista mucho de ser cierta la afirmación del recurso, involuntariamente ofensiva, de que su declaración fue siendo guiada por la representante del Ministerio Fiscal y que la testigo se limitaba a contestar con monosílabos. Es fácil comprobar que la fiscal dirigía a la menor siempre preguntas abiertas y se limitaba a estimularla en términos genéricos a contestarlas cuando la joven se bloqueaba, sin sugerir en ningún momento cuál era la respuesta que esperaba", profundiza el TSJA.

"Nos parece impensable que una persona muestre el grado de victimización que presentaba la menor en el juicio si no ha sufrido realmente el hecho causante de ese estado, a no ser que disponga de unas cualidades dramáticas dignas de una María Guerrero, una Margarita Xirgu o una Nuria Espert, lo que cabe descartar en nuestra juvenil testigo, o que padezca un serio trastorno de su contacto con la realidad, de lo que no hay ni siquiera un atisbo en la causa", escribe también el ponente.

Además, la Sala determina que "no procede la aplicación retroactiva de la redacción dada a los delitos contra la libertad sexual por la Ley Orgánica 10/2022, al no ser esta más favorable al acusado que la redacción vigente en la fecha de los autos". Así, el nuevo Código Penal asigna al delito de abuso la misma pena mínima que antes, es decir, la impuesta en la sentencia de la Audiencia, "pero eleva a doce años la pena máxima".