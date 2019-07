Dos años de cárcel para el hombre que se quedó con 74.000 euros de una anciana

El hombre acusado de apropiarse del dinero de una anciana a la que cuidaba y cuyos bienes administraba, J. A.C., ha aceptado una condena de dos años de cárcel y la devolución de 74.079 euros a los herederos. El juicio no llegó a celebrarse porque la fiscalía rebajó su petición inicial de tres años y nueve meses de cárcel. Para ello retiró la agravante de relación familiar.

Al no tener antecedentes penales, la condena de dos años de prisión quedará en suspenso, según informó el abogado del acusado. La cantidad final que J. A. C. sustrajo a la mujer ha quedado fijada en 8.659 euros por un lado y 65.420 por otro, lo que totaliza 74.079 euros, frente a los 77.445 señalados en un principio, según el letrado defensor de J. A. C.

Según el escrito de la Fiscalía, con anterioridad a la sentencia de incapacidad de la mujer, en 2015, el acusado "había asumido de hecho el cuidado de la anciana" por encargo de su marido, ya fallecido, y la administración de sus bienes, siendo cotitular en las cuentas bancarias. En 2011, el acusado ingresó a la anciana en una residencia de ancianos en Arahal. La acusación afirma que desde ese momento el acusado "con ánimo de enriquecimiento injusto y aprovechando la amistad" con la anciana, "ha venido disponiendo del dinero" de la mujer "para fines propios" sin atender a los gastos mínimos para su cuidado como el pago de la residencia. Como resultado, no se paga la cuota de la residencia desde el año 2014.

La Fiscalía mantiene que el dinero acumulado por J. A. C. desde entonces lo ha destinado "al pago de una hipoteca correspondiente a a una vivienda de su propiedad y con fines particulares".