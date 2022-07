Tres años y nueve meses de cárcel por matrato y agresión sexual a su pareja en Sevilla

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha condenado a un joven a dos años de cárcel por un delito de agresión sexual y un total de 1 año y nueve meses de prisión por varios delitos de vejación y maltrato hacia su entonces pareja. El joven, que no entrará en prisión tras haber acordado la suspensión de la ejecución de la condena, ha reconocido los hechos. Para la pena, el tribunal ha tenido en cuenta la agravante de género y las atenuantes de dilaciones indebidas, reparación del daño y confesión tardía. El acusado consignó los 12.000 euros de indemnización antes de la celebración del juicio.

Asimismo, deberá cumplir 10 años de libertad vigilada y no acercarse ni comunicar con la víctima durante 100 años. Por el delito leve continuado de vejaciones e injurias, deberá cumplir 360 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, además de asistir a los cursos de formación de perspectiva de género y rehabilitación sexual, condición que debe cumplir para la suspensión de la ejecución de la pena de cárcel por un periodo de cuatro años, además de no cometer ningún delito durante este tiempo.

Según la Fiscalía, el acusado y la víctima tuvieron una relación de pareja durante dos años y medio en la que "el menosprecio! hacia la mujer era "continuo como vía para mantener una pretendida superioridad". El Minsiterio Público indica en su escrito que los insultos eran habituales "cuando ambos se encontraban solos" y también a través de mensajes de whatsapp.

Pero según las acusaciones no sólo había insultos y ofensas, también existieron maltratos como en julio de 2016, cuando durante una discusión en casa de ella, el acusado "la cogió del cuello, empujó y le dio patadas en la espalda". Una vez en la habitación, y tras golpearla de nuevo, "cogió un cojín y se lo puso en la cara durante un rato largo". Cuando dejó el cojín, "la cogió por el cuello para asfixiarla, le dio una patada y se marchó".

Dos años matrade, en febrero de 2018, durante las fiestas de un pueblo de Cádiz, la joven se encontró con una antigua pareja, por lo que discutió con el acusado, que la insultó y diciéndole que le estaba "poniendo los cuernos", la llevó hasta un portal donde le dio pellizcos por todo el cuerpo, le pegó y abofeteó, mientras la amenazaba: "Te voy a reventar la cabeza contra el portal, te voy a matar, de esta no vas a salir viva"

El escrito de la Fiscalía recoge, además, una serie de insultos por whatsapp entre diciembre de 2017 y abril de 2018 en los que el acusado recrimina a su entonces pareja que está "rodedada de tíos" o cómo va vestida. El 15 de abril de 2018 después de un mensaje en el que el acusado le dice por un mensaje de audio que es una "puta hija de puta" y le advierte que "vas a fliparlo, zorra. No te haces idea de lo hijo de punta que voy a hacer", se presentó en la casa de la joven y, tras golpearla y ponerle un cojín en la cara, la tiró sobre la cama y rajándole los pantalones, le apartó el body que llevaba y la violó después de decirle varias veces que la iba a matar, "que la metería en un armario para después quemar su cuerpo y enterrarlo en el campo".