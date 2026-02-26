La complejidad del macrojuicio por el brote de listeriosis de Magrudis: habrá 23 sesiones sólo para testigos y peritos

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que enjuiciará a los dueños de Magrudis y al Ayuntamiento por el brote de listeriosis que se produjo en 2019 a raíz de unos lotes de carne mechada en mal estado, ha facilitado ya a las partes el cronograma de la primera parte del juicio. Se trata de 23 sesiones sólo para los numerosos testigos y peritos que intervendrán en esta causa. Esta fase comenzará el 16 de octubre y concluirá el 30 de noviembre. Y después faltarán las decenas de perjudicados y los propios acusados.

Tras dos días dedicados a las cuestiones previas, la ronda de comparecencias comenzará con los guardias civiles de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) que investigaron los hechos. En total están previstos cinco agentes para el 20 y el 21 de octubre.

Entre el 26 y el 27 declararán como testigos nueve trabajadores o vinculados a Magrudis, aunque pueden ser más. Y después habrá otras siete sesiones para nuevas testificales, cerca de una treintena. Los días 16,17 y 18 de noviembre se reservan para los médicos-forenses, “sin perjuicio de la posibilidad de ampliarlos” si es necesario. Habrá más periciales del 23 al 26 más el 30 de noviembre.

El juicio será tan complejo que habrá un “cronograma aparte” con la fecha de declaración de los perjudicados.