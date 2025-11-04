Connecting Talks vuelve a Sevilla con una nueva edición: “El éxito oculta lo que el fracaso enseña”

El próximo jueves 20 de noviembre, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla acogerá una nueva edición de Connecting Talks, el encuentro que busca fomentar el networking y el intercambio de experiencias entre directivos, emprendedores y profesionales de distintos ámbitos. Se espera entre 250 y 300 asistentes al evento. En este caso, la jornada se centrará en el fracaso como semilla del éxito.

Connecting Talks nació con el propósito de poner en contacto a personas inquietas, con espíritu colaborativo y ganas de compartir conocimiento y oportunidades. La iniciativa, que ya ha celebrado 12 ediciones en Sevilla, se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia donde se combinan charlas inspiradoras, aprendizaje y relaciones personales de valor.

A lo largo de sus anteriores encuentros —en formato de comidas o cenas con grupos reducidos—, Connecting Talks ha contado con ponentes de la talla de Mario Conde, José María Pacheco, Borja Vázquez, entre otros líderes empresariales y referentes del ámbito emprendedor.

Bajo el lema “El éxito oculta lo que el fracaso enseña”, esta nueva jornada contará con dos mesas redondas y un cóctel final de networking.

Las entradas pueden obtenerse a través del siguiente enlace.

El programa:

📍 Facultad de Económicas (Av. Ramón y Cajal, 1, Sevilla) 🕓 17:45 – 21:00 h

17:45 – 18:00 | Acreditación

18:00 – 18:10 | Apertura

18:15 – 18:45 | Mesa Directivos

18:45 – 18:55 | Preguntas Mesa Directivos

19:00 – 19:30 | Mesa Emprendedores

19:30 – 19:40 | Preguntas Mesa Emprendedores

19:40 – 19:45 | Cierre

19:50 – 21:00 | Cóctel

Participantes

Mesa Directivos:

Mario Conde, expresidente de Banesto

Antonio Somé, CEO de Persán

Gonzalo Guillén, CEO de ACESUR

Mesa Emprendedores:

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro

Paula Fernández Ochoa, consultora y speaker en alta competición

Jesús Vera, presidente del Grupo ABU

El evento cuenta con el apoyo de Bufete Osuna Legal&Compliance, Nestlé y la fundación Alquiler Seguro como patrocinadores principales, cuyo compromiso con la formación, la empresa y el desarrollo de talento ha sido fundamental para hacerlo posible. Connecting Talks sigue consolidando su filosofía: “Todos deberían construir su red antes de necesitarla.”