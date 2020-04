Coronavirus: Familiares de presos crean una plataforma para donar EPI

Familiares de medio centenar de presos de las tres cárceles de Sevilla, de Huelva y El Puerto de Santa María han creado una plataforma llamada Covid-19 Centros Penitenciarios con la que quieren conseguir que se implanten medidas preventivas para proteger a los internos contra el coronavirus. Se han ofrecido para suministrar a los centros penitenciarios mascarillas, guantes, gel desinfectante y elaborar unos decálogos para mostrar a los internos como protegerse adecuadamente.

Las 4.000 mascarillas que Instituciones Penitenciarias dijo que iba a enviar a Andalucía no han empezado a llegar, según afirma a este periódico un portavoz de la plataforma. Pero recuerda que serían un número exiguo para los 13.300 internos que había en las cárceles andaluzas a enero de 2020.

La plataforma se ha dirigido a Instituciones Penitenciarias, de momento sin respuesta, para denunciar “la falta de medidas de seguridad, alto riesgo de contagio en los centros penitenciarios y la exigua información” que reciben los familiares.

“En esta situación tan crítica, queremos mostrar nuestra disponibilidad absoluta para ser un valor añadido a que el procedimiento sobre la salud sea efectivo y ágil”.Por ello ofrecieron poner a disposición de las prisiones cada 15 días, empezando por el 8 de abril, la dotación de gel desinfectante y envases para todos los módulos. Su oferta no ha sido aún contestada.

“No queremos que nadie no disponga de los medios suficientes para evitar contagios”, sostienen, y recuerdan que según datos del CIS un 75% de los reclusos no disponen de recursos económicos para comprar productos extra para la higiene personal “en aras de colaborar para que esta pandemia no se extienda”.

Piden, entre otras medidas para luchar contra el coronavirus, disponer de médico las 24 horas, limpieza de los locutorios tras su uso y que se faciliten guantes a los reclusos en las actividades con mayor riesgo de contagio como son la limpieza o los comedores. También piden el aislamiento total de los casos sospechosos y positivos y que la salida a los patios se haga aplicando un logaritmo de metros cuadrados por recluso.

Recuerdan que la posibilidad de contagio es mayor en las zonas comunes como los patios, duchas o comedores. Por ello, además de las mascarillas que están confeccionando los propios familiares de los reclusos, quieren entregar a los reclusos un decálogo sobre la forma más segura de usar los medios de protección.

Finalmente, en sus cartas han pedido disponer de más información sobre la salud de los reclusos ya que en los canales oficiales la información “está desactualizada” y “es exigua”.