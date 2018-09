La defensa de la Manada critica el auto de “corta y pega” del juez

El abogado Agustín Martínez, que representa al miembro de la ManadaÁngel Boza, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Sevilla para que este órgano colegiado ponga en libertad al joven, que está en prisión desde el pasado 2 de agosto acusado de un robo con violencia e intimidación y uso de arma peligrosa, en relación con el robo de unas gafas en El Corte Inglés de la Plaza del Duque. En el recurso presentado ante la Audiencia, el letrado critica el auto de “corta y pega” que a su juicio dictó el pasado 6 de septiembre el titular del juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, quien decidió mantener en prisión provisional y sin fianza a Ángel Boza.

En el escrito, el letrado advierte que el auto del juez es de una “concreción que resulta injustificable, desde el punto de vista jurídico, toda vez que su único punto de razonamiento jurídico parece hacer un corta-pega con el auto del 2 de agosto de 2018, sin justificar ni replicar los argumentos expuestos” en su escrito de solicitud de libertad.

Para la defensa, la “incongruencia” del auto recurrido se resume en su “sorprendente brevedad y concisión, que choca con lo que debe ser una resolución motivada que responda a todas y cada uno de los requerimientos justificativos” que en su escrito se pusieron de manifiesto para solicitar la libertad.

Es más, Agustín Martínez añade que “el breve argumentario, siquiera de manera indiciaria, pretende cumplimentar y justificar la existencia de un hecho que reviste características de delito, así como que la pena que sería superior a la recogida en la ley ritual, como límite de procedencia, así como que pudieran existir motivos indiciarios para considerar” que cabría sobre su cliente responsabilidad penal.

El auto, prosigue la defensa, “ni siquiera hace referencia a las indagatorias llevadas a cabo, y nuevos análisis sobre la práctica de las pruebas y composición por parte del instructor”, dice la defensa, que añade que “resulta jurídicamente injustificado, dicho en términos de defensa, que se limite un derecho fundamental como es el de la libertad, en base, exclusivamente, en la descripción del hecho imputado, sino en el cumplimiento de algunas de las finalidades previstas exhaustivamente en la ley”.

Martínez critica además que se ha adoptado la “medida más gravosa” para el miembro de la Manada, a pesar de “existir situaciones intermedias que sin duda pueden resultar mucho más adecuadas, como la prohibición de salir de España y la conminación a comparecer semanalmente ante el juzgado, las cuales han de ser adoptadas en el presente caso”.

De esta forma, el letrado sostiene que resulta “evidente” que en este caso “no concurren la totalidad de los requisitos para que la adopción de la medida sea constitucionalmente aceptada, pues cuando menos de las pruebas aportadas no existen los indicios de que mi representado pretenda eludir la acción de la Justicia, no se aprecia que pueda ocultar pruebas, no se constata por ello riesgo de fuga, y en último extremo no existe ningún dato objetivo del cual pudiera predicarse la existencia de posibilidad de reincidencia, toda vez que en la hoja histórico penal de Boza no consta ningún tipo de antecedente” por delito de robo, dado que sólo le consta dos delitos de conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. Por todo ello, solicita la puesta en libertad del investigado Ángel Boza.