La defensa sostiene que Cristóbal Cantos ha "mentido" en su declaración en el juicio

La defensa de la ex administradora de Aceitunas Tatis, empresa que recibió un préstamo de 100.000 euros de Invercaria, ha asegurado este martes al término del primer juicio de Invercaria, que el denunciante del caso y ex director de Promoción Cristóbal Cantos ha "mentido" en su declaración en el juicio donde afirmó que "nunca" analizó este proyecto.

El abogado Miguel Ángel Gómez, que defiende a la ex administradora de Aceitunas Tatis Gracia Rodríguez, ha señalado en su informe definitivo que Cristóbal Cantos "falta a la verdad" y "miente". En su declaración en el juicio, el ex director de Promoción afirmó que "nunca" analizó este proyecto, ni informó de que había pasado el preanálisis financiero porque, "ni siquiera leyó la documentación" porque el presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo le dijo que "no era un proyecto para analizarlo". Según Cristóbal Cantos, no fue hasta una reunión celebrada en octubre de 2009 en el restaurante Río Grande, en la que participaron las dos socias promotoras de Tatis y el presidente de Invercaria, cuando se entera de que la sociedad pública "le ha dado un préstamo y hay una línea de aval de la agencia Idea" a esta empresa.

Sin embargo, la defensa ha alegado que existen "sobradas evidencias en las propias actuaciones de que Cristóbal Cantos no sólo tenía conocimiento de la inversión de Aceitunas Tatis desde que se solicitó el préstamo, sino que además era el técnico a quien le fue encomendado el análisis y seguimiento de la operación", por lo que "de ningún modo fue concedido el préstamo de forma graciosa y arbitraria, sin análisis o estudio previo".

El defensor ha añadido que el análisis se había realizado "en profundidad por la agencia Idea, con una mayor estructura técnica que Invercaria, hasta el punto de conceder un aval por importe de 80.000 euros y, posteriormente, enviado el proyecto a Invercaria".

Por todo ello, ha considerado una "realidad insoslayable la existencia, previa al préstamo, de una resolución administrativa de la agencia Idea que implica que el expediente ya había sido valorado, validado y aprobado por una administración pública que, además, resulta ser el socio único de Invercaria, por lo que mayor garantía es imposible. Es absolutamente lógico y razonable que Invercaria haga suyo dicho análisis para la aprobación del préstamo", ha aseverado.

El abogado ha explicado que Gracia Rodíguez solicitó una cita por teléfono a Invercaria y fue "recibida" por el presidente Tomás Pérez-Sauquillo "con anterioridad a la concesión del préstamo, en una fecha que no ha podido concretarse, manteniendo una reunión en la que también estuvieron presentes la empleada de aceitunas Tatis, Petra Oller, y los técnicos de Invercaria Antonio Nieto -director financiero- y Cristóbal Cantos -director de Promoción-", y "no se ha acreditado por las acusaciones ninguna relación entre Pérez-Sauquillo y la señora Rodríguez Cortés, quien en modo alguno pudo influir para que se aprobara ni el aval de la agencia Idea ni el préstamo participativo de Invercaria".

La defensa ha añadido que Gracia Rodríguez presentó su proyecto y mostró una copia del aval concedido por la agencia Idea "que no pudo hacer efectivo", y Tomás Pérez-Sauquillo le indicó que el técnico encargado de analizar el proyecto era Cristóbal Cantos, a quien "le indicó que recabara de la agencia Idea una copia del expediente del aval que se había concedido, sin perjuicio de que la promotora tuviera que entregar, nuevamente, toda la documentación a Invercaria".

La defensa de Pérez-Sauquillo insiste en la investigación "prospectiva"

Por su parte, el abogado Javier Vidal, que representa al ex presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo, ha criticado la "inquisición general" que ha habido respecto a Invercaria, sobre la que "se ha intentado crear un desprecio, como si aquello fuese un grupo de amigos que daba ayudas sin control".

"Hoy nos hemos enterado de que estamos aquí porque no hubo análisis. Pero en un mes y medio de juicio se ha cambiado cuatro o cinco veces de criterio sobre qué es lo importante", ha continuado el letrado, que ha reiterado que Cantos "tuvo constancia" del expediente de Tatis "en al menos cinco ocasiones", informa Efe.