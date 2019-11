Las defensas, satisfechas porque el tribunal "se ha alejado del populismo punitivo"

Los abogados de los ex altos cargos a los que la Audiencia de Sevilla ha permitido que sigan en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme, han mostrado este viernes su satisfacción con la decisión de los magistrados de la Sección Primera, que ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP para que ingresaran ya en prisión sin esperar a la resolución de los recursos que se van a presentar contra la sentencia del "procedimiento específico" de los ERE.

El abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha calificado el auto de "modélico" por cuanto se posiciona "inequívocamente y lanza un mensaje -también de singular importancia en los momentos actuales- en el que proclama la primacía del valor libertad y la necesidad del respeto absoluto al derecho constitucional a la presunción de inocencia, dejando bien claro ante la sociedad que a una persona no se la puede considerar autora de un delito hasta que ello se declare probado en sentencia firme".

Con esta resolución, ha agregado del Hoyo, el tribunal "se aleja de cualquier manifestación de populismo punitivo y evita que la Administración de Justicia pueda quedar reducida a una instancia burocrática represiva".

"De haber prosperado la pretensión del Ministerio Fiscal, hoy habría sido un día triste para el Estado de Derecho", ha señalado Del Hoyo, que ha mostrado su satisfacción profesional como abogado, "en cuanto que colaborador de la Justicia", y ha querido también "reconocer y agradecer el dictado de una resolución justa, que es la que indudablemente reclamaba la realización del Derecho".

El abogado de Fernández, que ha admitido que la sentencia de los ERE fue "durísima y absolutamente contraria a los intereses" del ex consejero, ha significado que la Sección Primera con su decisión de hoy "contribuye a la deseable extensión de las fronteras garantistas de nuestro sistema penal".

Por su parte, el abogado José Ávila, que representa al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, ha destacado que la Audiencia reconoce en el auto que los ex altos cargos han estado "cumpliendo nueve años" las comparecencias judiciales y se pregunta "por qué van a dejar de hacerlo ahora" tras conocer la sentencia del "procedimiento específico".

Manuel Pérez Cuajares, que defiende al ex director de Trabajo Juan Márquez también se ha mostrado satisfecho con la decisión del tribunal, puesto que la Sala "ha estimado y considerado los argumentos de que no existía riesgo de fuga y de que eludieran la acción de la Justicia" los cuatro ex altos cargos a los que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado su ingreso en prisión provisional.