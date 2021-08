Juzgan en septiembre al depredador sexual que viajó a Sevilla y eligió una víctima al azar

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla juzgará el 22 de septiembre a Fernando G.S., un “depredador sexual” que se enfrenta a 35 años de cárcel por secuestrar y violar a una mujer en Sevilla después de viajar desde Jaén con el único propósito de encontrar una víctima propicia.

Fernando, de 57 años, se encuentra en prisión desde que fue detenido la misma noche de la agresión, el 28 de enero de 2020, en las inmediaciones del domicilio de la víctima.

El procesado, según las acusaciones de la Fiscalía y de la víctima, viajó de Jaén a Córdoba y luego a Sevilla para elegir al azar a una mujer a la que violar. Resultó ser una joven que entraba a las 21 horas del 28 de enero en el portal de su casa en una céntrica calle. Fernando la amenazó con una navaja y, en el forcejeo, la mujer resultó con profundos cortes en varios dedos.

Luego la introdujo por la fuerza en su piso y la mantuvo secuestrada durante tres horas. En ese tiempo la obligó a desnudarse, a que le practicara una felación, trató de penetrarla vaginal y analmente varias veces, y "exigía que le besara, que se moviera, enfadándose si no lo hacía”.

El acusado llegó a introducir a la víctima con violencia los dedos en la vagina y apretarle con fuerza los pezones, lo que le hacía gritar de dolor mientras no paraba de sangrar. Finalmente, la mujer simuló un vómito y pidió ayuda a una amiga por móvil desde el cuarto de baño.

La víctima sufrió heridas de las que tardó en curar 289 días, con secuelas de cicatrices en los dedos y limitación en su flexión.

En su escrito de calificación, al que tuvo acceso este periódico, la víctima acusa a Fernando G.S. de delitos de violación, lesiones, robo con violencia y secuestro, con la agravante de reincidencia porque acumula otras condenas por los mismos delitos. También le imputa cometer la agresión sexual por razones de género.

En efecto, no solo sometió a la joven a violentas y reiteradas agresiones sexuales al ver que no conseguía una erección sino que durante tres horas se dirigió a ella “de forma degradante con comentarios vejatorios”. Cuando salió de su vivienda le dijo que “ella no valía para nada”.

El acusado salió del domicilio a las 0:40 horas y fue detenido en las inmediaciones a las 3:45 horas. La Policía recuperó los 70 euros que había robado del bolso de la víctima y la navaja utilizada en la agresión.

La Policía informó en su día de que el acusado se desplazó de Jaén a Córdoba y de allí a Sevilla porque "se lo ordenaron unas voces", que también le señalaron a la víctima. Pese a que la Fiscalía reconoce que padece una esquizofrenia paranoide, añade en su escrito de calificación que con respecto a estos hechos “mantenía indemnes sus facultades intelectivas”.