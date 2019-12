La juez encarcela al joven que mató por celos a un hombre en San Jerónimo

La juez de Instrucción número 19 de Sevilla, en funciones de guardia, ordenó ayer el ingreso en prisión de Félix G. N., de 31 años, acusado del homicidio de otro hombre, de 47 años al que apuñaló por celos la pasada Nochebuena.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la mañana de la madrugada del pasado 25 de diciembre, cuando según algunos testigos presenciales, el agresor y su novia habían sido invitados a la casa de la víctima para tomar una copa. En un momento dado, Félix G. N. discutió con su novia y ésta se marchó de la casa con la víctima. Y Félix G. N. regresó a su vivienda, a escasos metros, cogió un cuchillo y fue al encuentro de esta persona, a la que atacó con el arma blanca, provocándole la muerte.

El joven, que tiene problemas psiquiátricos y de drogadicción, está siendo defendido por el letrado Rafael Ramírez García del Junco y por ahora se ha acogido a su derecho a no declarar, tanto ante los agentes del Grupo de Homicidios como en el juzgado. Aunque formalmente no ha declarado, el joven afirmaba que no sabía el motivo de la detención, que no sabía lo que había hecho. La Policía lo encontró en su domicilio, acostado, poco después del crimen.

El joven fue condenado a tres años de cárcel por apuñalar a otra persona en Dos Hermanas

El detenido cuenta con antecedes penales por hechos similares, dado que en el año 2014 fue condenado a tres años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa, por haber apuñalado a otra persona en Dos Hermanas.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla declaró como hechos probados, con los que Félix G. N. mostró su conformidad, que sobre las 20:00 horas del 24 de enero de 2013, el acusado se enzarzó en una discusión con otros dos jóvenes en la calle Ruiz Gijón, en la barriada de La Moneda de Dos Hermanas. En la pelea, sacó un arma blanca con la que, "guiado por el ánimo de acabar con la vida" de uno de los jóvenes, le asestó una puñalada en el abdomen izquierdo, sin que la víctima tuviera oportunidad de defenderse y quedando herida de gravedad, con diez días de hospitalización.

El tribunal aplicó a Félix G. N. una circunstancia atenuante, al considerar que en el momento de los hechos tenía sus facultades cognitivas y volitivas disminuidas "a causa de un trastorno de inestabilidad emocional tipo impulsivo y un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas". Como llevaba casi dos años en prisión y padecía este trastorno, salió en libertad varias semanas después de que se dictara la sentencia.