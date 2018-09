Las forenses ratifican que el gestor de Rochelambert murió asfixiado por su monedero

El juicio con jurado sobre el crimen del gestor de Rochelambert arrancó con la decisión del presidente del Tribunal de no mostrar la grabación de la reconstrucción de los hechos en fase de instrucción. La abogada del principal acusado alegó como cuestión previa al juicio, la vulneración de dos derechos fundamentales de su defendido:el derecho de defensa, por haberle tomado declaración el juez pese a que previamente se había acogido a su derecho a no hacerlo, y el derecho a la tutela judicial porque el juez de instrucción prologó su incomunicación cuando ya no era necesaria.

Según el magistrado, "una vez repasada la grabación, el contenido sustancial se reduce una sucesión de interrogatorios del juez de instrucción que podrían haberse realizado in situ en su despacho". De este modo, el visionado de la reconstrucción de los hechos fue "excluida por falta de contenido". Tanto el fiscal como la acusación particular manifestaron su protesta "a efectos de un posible recurso".

El turno de testimonios continuó con las declaraciones de las forenses, que afirmaron que el cuerpo fue encontrado calcinado en el maletero de su vehículo dividido en dos bloques porque en el momento de la combustión suelen separarse las estructuras, "pero no por haber sido seccionado".

Las forenses recordaron que durante el análisis del bloque superior del cuerpo le realizaron radiografías y en ellas se apreciaban cremalleras, clics y grapas. "En la región de la boca encontramos un cuerpo ovalado, duro, que la cubría. La parte externa estaba carbonizada, pero la zona en contacto con la boca estaba más reservada y parecía una tejido de tipo red o rafia", explicó.

Pero aún quedaba otro objeto en el interior de los que se apreciaban en la radiografía. "Intentamos sacarlo pero estaba firmemente alojado en la faringe, casi en la laringe, cerca de la epiglotis. Era un monedero con varias cremalleras y en su interior, clics, grapas, un papel doblado y una cinta elástica. Parecía de cuero y sus medidas eran 7,7 X 4,7 X 3", afirmó la forense. Las facultativas indicaron que es poco probable "que llegara allí de forma accidental porque para quitarlo hubo que despegarlo", afirma.

En el informe llegaron a la conclusión de que la muerte fue "violenta con características homicidas relacionadas con asfixia mecánica".

Traumatismos en cuello y cráneo

Las forenses que realizaron la autopsia al cadáver calcinado de la víctima declararon que en histopatología encontraron una hemorragia vital en la zona del cuello, "esto indica que hubo comprensión en esta parte", añaden. También hallaron otro indicio en la duramadre (una de las meninges que rodean el cerebro) "cuando abrimos el cerebro había una zona roja vinosa, lo que indica hemorragia intradural por traumatismo craneoencefálico de alta intensidad". Según las forenses, esto quiere decir un golpe "importante y severo". A preguntas del jurado, explicó que no es causa de muerte, "pero sí conmoción como mínimo".

Además, aunque el cadáver estaba carbonizado "la escápula derecha estaba más conservada, la remitimos a histopatología y el resultado fue que había sufrido una contusión".

Las forenses también indicaron que durante el estudio del cadáver en uno de los restos óseos que indentificaron como una muñeca, encontraron "una banda textil negra de unos 3 centímetros, adherida que interpretamos como una atadura".