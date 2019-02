La hermandad del Valle defiende la honradez de sus exmandatarios

La Junta de Gobierno de la hermandad del Valle defendió este lunes la “honradez de todos nuestros hermanos, especialmente aquellos que tuvieron responsabilidades de gobierno” durante la época en que se produjo un presunto desfalco de 219.660 euros imputado al ex mayordomo.

En un comunicado, la Junta de Gobierno apela al principio de presunción de inocencia y, siguiendo el mandato del cabildo general de 24 de mayo de 2016, insta "a que todo este asunto tenga su esclarecimiento, debate y resolución en el foro adecuado, evitando incrementar el daño que se haya podido provocar a la imagen de nuestra corporación”.

La Junta de Gobierno ha reaccionado así a la petición presentada por un grupo de hermanos de que la juez de instrucción 10 tome declaración -como testigos o investigados- a Lucas Maireles, ex hermano mayor; Francisco O’Kean, ex primer teniente de hermano mayor; y Luis Piazza, ex mayordomo.

La hermandad está personada como perjudicada y, en un escrito del 28 de enero, apoyó que el juzgado lleve a cabo más diligencias de investigación para “aclarar los puntos oscuros evidenciados en las comparecencias de los peritos sobre la operatoria seguida a la hora de disponer de los fondos”.

En declaraciones a este periódico, los tres ex mandatarios a los que se pretende citar manifestaron que se sienten traicionados por sus hermanos y defendieron su correcta actuación, tanto en las relaciones comerciales con la cofradía como en su denuncia contra el ex mayordomo.

El comunicado de la Junta de Gobierno muestra su “rechazo y absoluto desacuerdo con la repercusión mediática de este asunto y con las actitudes de quien haya propiciado, impulsado o fomentado publicaciones tan desafortunadas”.

“Hacemos un llamamiento a la cordura y pedimos que en el actuar de cada uno prevalezca la prudencia, sensatez y amor que, sin duda, tenemos todos a nuestra hermandad y a nuestros sagrados titulares”, afirma en su comunicado.