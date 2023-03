El hombre que estranguló a su madre con un cinturón en Palmete acepta seis años de cárcel por homicidio

El jurado popular que iba a enjuiciar a partir de este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla a un hombre acusado de matar a su madre tras asfixiarla con un cinturón en la vivienda donde ambos convivían, en la barriada de Palmete, ni siquiera ha tenido que pronunciarse sobre los hechos después de que el hombre haya mostrado su conformidad con la pena que reclamaba la Fiscalía, de seis años de cárcel por un delito de homicidio.

El propio encausado, José L.C., ha subido al estrado para renunciar a pedir su absolución y ratificar ese acuerdo, que minutos antes había sido confirmado por la única de sus familiares que lo acusaba, una de sus hermanas, quien ha comparecido detrás de una mampara. Esta acusación particular ha pasado de pedir diez años de prisión, también por homicidio, a aceptar seis y una indemnización de 42.000 euros.

La inclusión de esa responsabilidad civil ha sido la única modificación presentada por el fiscal en el trámite de cuestiones previas, una vez constituido el jurado. En su escrito provisional, el Ministerio Público hacía constar que ningún familiar reclamaba nada contra el investigado. En el definitivo, explicado este mismo lunes ante el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado, ha aclarado que una hermana sí lo acusaba.

El fiscal, por tanto, ha resuelto que "no es necesaria la celebración" del juicio y las otras dos partes se han adherido "completamente" a ese escueto informe definitivo. Una vez cubiertos todos estos trámites, "a la vista de cómo se han desarrollado los hechos", el magistrado ha procedido a disolver el jurado. No más de diez minutos ha durado todo este proceso. "Muchas gracias, aunque haya sido breve", les ha dicho el juez a los once jurados.

Ahora sólo falta que el magistrado dicte sentencia, que obviamente será condenatoria contra José L.C. por un delito de homicidio con la agravante mixta de parentesco, la atenuante de confesión y la atenuante cualificada de alteración de impulsos por adicción de larga duración a drogas. El acusado, de 51 años, tomaba hachís desde que tenía quince.

Los hechos que por tanto han quedado demostrados, por conformidad de su propio autor, ocurrieron sobre las 7.30 horas del 19 de mayo de 2022 en la vivienda de la calle La Roda de Andalucía donde residían el acusado y su madre. Cuando la víctima le quitó el candado de la puerta del dormitorio de su hijo, este salió de allí y la mujer “comenzó a insultarlo”. Empezó entonces una discusión en el transcurso de la cual José L.C. cogió un cinturón, rodeó el cuello de su madre y "presionó hasta causarle la muerte por asfixia".

Acto seguido, el homicida telefoneó a la Policía para pedir ayuda y reconocer que había matado a su madre. De hecho, permaneció en la vivienda hasta la llegada de los agentes. Por este motivo se beneficia de la atenuante de confesión. Durante el breve acto del juicio, el fiscal ha destacado el "arrepentimiento" que mostró en tres ocasiones: ante los policías que acudieron a su domicilio, ante el juez de instrucción y ante el jurado, en esta ocasión al reconocer los hechos.

Según ha indicado el fiscal en su escrito de conclusiones definitivas, el acusado “era el único de la familia que convivía con la madre". Su padre, ya separado, y otra de sus hermanas se habían marchado debido a la "imposible convivencia” con la víctima, de la que decían que sufría "problemas mentales no diagnosticados”. Esa situación se había agravado tras el suicidio de otra de sus hijas. De hecho, la mujer recibió tratamiento entre 2011 y 2018.

El acusado, como constará en la sentencia, tiene sus capacidades levemente alteradas por su consumo prolongado de hachís. En el momento de los hechos no tenía disminuidas sus capacidades intelectivas, pero sí presentaba una "alteración moderada del control de impulsos y de sus capacidades volitivas".