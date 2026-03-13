El ICAS entrega a Amparo Díaz Ramos el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla

El Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) ha entregado el I Premio Igualdad Abogacía de Sevilla a Amparo Díaz Ramos, "en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su compromiso con la defensa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito jurídico". Con este galardón, el ICAS destaca aquellas trayectorias vinculadas al sector jurídico que han contribuido de forma significativa a incorporar la perspectiva de género en la práctica profesional, promoviendo avances reales en la igualdad dentro de la abogacía y del sistema de justicia.

Durante el acto institucional, la galardonada destacó la importancia de continuar avanzando en la consolidación de una profesión comprometida con la igualdad.

"Las palabras importan. La historia de la humanidad ha estado atravesada por desigualdades y también la historia de la abogacía. Durante mucho tiempo hubo mujeres que quisieron estudiar Derecho y no pudieron, o que quisieron colegiarse y tampoco pudieron hacerlo. Por eso es importante que nuestras instituciones y nuestra profesión sigan avanzando en el compromiso con la igualdad”, afirmó la galardonada.

“La igualdad y la justicia son la doble cara de una misma moneda. No hay justicia si no hay igualdad, y sin igualdad la justicia puede convertirse en un instrumento al servicio de unos pocos. Por eso creo que la abogacía debe tener siempre estas dos ideas como guía de actuación", añadió.

Por su parte, desde la Comisión de Igualdad, Conciliación y Derechos Humanos del ICAS se subrayó el significado de este reconocimiento como una herramienta para visibilizar trayectorias que han contribuido de forma decisiva a la transformación de la profesión.

En palabras de María José Casero, integrante de la Comisión de Igualdad, Conciliación y Derechos Humanos del ICAS del ICAS, la creación de los I Premios de Igualdad de la Abogacía responde a la voluntad de “valorar tres palabras que no son retórica: plena, real y efectiva. No la igualdad escrita en los preámbulos, sino la que se gana o se pierde en los juzgados, en los protocolos, en las aulas, en las salas de espera de los centros de atención a la mujer o en los despachos donde un profesional de la abogacía escucha a una víctima y decide que no va a rendirse”.

Casero subrayó además que, en esta primera edición, la Comisión ha querido destacar de forma unánime “una trayectoria por su amplitud, su profundidad, su carácter pionero y la contundencia de sus resultados”. Una trayectoria que se extiende durante más de tres décadas y que demuestra que la perspectiva de género en la práctica “no es una declaración, sino una herramienta que cambia el resultado de los procesos”.

La creación de este premio responde al compromiso del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla con la promoción de la igualdad como principio estructural del Estado de Derecho y como valor esencial del ejercicio profesional. Con esta iniciativa, el ICAS busca reconocer públicamente a aquellas personas, entidades o iniciativas que contribuyen de forma significativa a la eliminación de las brechas de género y al fortalecimiento de una cultura jurídica basada en la equidad, el mérito y la corresponsabilidad.

El premio tiene carácter anual y su entrega se vincula a las actividades que el Colegio organiza en torno al Día Internacional de la Mujer, reforzando así el compromiso institucional del ICAS con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.