Un juez de Granada archiva una investigación contra Ángel Ojeda por un curso para parados

En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor concluye que la investigación de esta pieza permite comprobar "determinadas irregularidades de tipo administrativo, o con trascendencia en dicho ámbito, pero sin relevancia en la presente jurisdicción penal". En el presente caso, detalla el juez, no se cumple la condición objetiva de punibilidad establecida por el legislador para el caso del tipo del fraude de subvenciones públicas, esto es, la subvención obtenida -o aplicada a fines distintos de la subvención- debe ser en cantidad o valor superior a 120.000 euros, lo que no se da en este caso.

El juez tampoco aprecia indicios de la existencia del tipo penal de la estafa (artículo 248 del Código Penal), pues "el curso que nos ocupa fue impartido en su integridad, y las presuntas irregularidades advertidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sólo permiten sustentar sospechas o conjeturas, pero no hechos que permitan apreciar la existencia de indicios constatables y ciertos de dicha figura típica".

Ni engaño ni estafa

En este sentido, añade que no se han encontrado "elementos suficientes y constatados, más allá de dichas irregularidades de tipo administrativo, que permitan la subsunción de los hechos en una supuesta estafa, porque no se puede sustentar sobre dicha base que existiera un propósito previo de emplear los fondos de la subvención en beneficio propio, y que además no se pretendía cumplir con los compromisos adquiridos para obtener la subvención, por lo que tampoco existen indicios de ningún engaño y, por ende, de ninguna estafa".

De otro lado, el juez se refiere al tiempo que ha estado abierta esta causa, seis años, debido sobre todo a las voluminosas actuaciones y a la falta de medios. "Se han examinado convenientemente las actuaciones, desarrollándose la presente instrucción en un plazo muy dilatado, mucho más de lo deseable, pero la desmesurada envergadura del asunto, que ha habido que compaginar con otras marcrocausas instruidas coetáneamente a la presente en este Juzgado, así como las veleidades sucesivas en materia de medios personales y materiales del órgano judicial, entre otras circunstancias ya expuestas convenientemente ante el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, determinaron que el asunto avanzara muy lentamente en sus trámites".