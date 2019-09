La juez exculpa a Cabrera de la macrocausa de la mafia del taxi

Cabrera exculpado. La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha acordado el archivo de la causa contra el delegado de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), al estimar que en la fase actual de la instrucción de la macrocausa de la mafia del taxi no hay indicios para atribuirle una presunta "prevaricación omisiva" por no haber actuado para detener el monopolio de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST) en relación con la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla.

En un auto fechado el 30 de julio pero que ha sido notificado ahora a las partes personadas, la juez recuerda que la imputación al delegado se centró en una presunta "prevaricación omisiva al estimar que se había puesto de manifiesto una permisividad y falta de adopción de medidas correspondientes a su cargo y funciones, en relación con la actuación seguida por el grupo organizado de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi que centra el objeto de las actuaciones", dice la juez Reyes Flores.

La instructora centraba esa supuesta conducta omisiva en la falta de medida "tendentes a evitar que se produzca la situación de monopolio y conflicto, esencialmente de la parada del aeropuerto de esta ciudad, siendo público y notorio que la situación de factum es real y prolongada en el tiempo, constando en documentación intervenida al presidente de Solidaridad del Taxi y en declaraciones vertida que se reunían con responsables del Ayuntamiento y de las empresas municipales de transporte para 'imponerles' sus condiciones de uso del servicio que determinaban el monopolio del mismo".

La magistrada añade que en la actual fase de instrucción "existía y continúa ejerciéndose dicho uso sectorial y no legitimado ni respaldado por norma alguna de la parada de taxis del aeropuerto únicamente por los miembros de la AHST, que actúan con métodos coercitivos, con estructura jerárquica organizada y frente a quienes el resto de los taxistas de la ciudad no actúan por miedo y por amenazas y daños que efectivamente se han producido reiteradamente, viéndose así privados del legítimo derecho al uso de dicha parada y servicio".

Cabrera ha "actuado frente a las actuaciones violentas" que ha conocido

Dice el auto que el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, ha "acreditado que han actuado frente a aquellas actuaciones violentas que han llegado a su conocimiento, así como ha cursado instrucciones de actuación a los miembros de la Policía Local, creando un grupo específico, inicialmente integrado por agentes voluntarios, cuya dotación se ha incrementado posteriormente, para velar por el respeto a las normas reguladoras del transporte de viajeros, tanto en el aeropuerto como en estación de Santa Justa esencialmente".

En cuanto a las relaciones de amistad con el ex presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, la magistrada argumenta que "no se han aportado indicios" de la misma ni de sus reuniones con él. Añade el auto que "aun constando que la propia unidad de agentes de policía específicamente dotados para tal servicio reconocen al igual que diversos testimonios que la presión y coacción por parte de los miembros de la AHST es real y permanente, logrando el uso exclusivo de dicho servicio", lo cierto es que "debe estimarse, sin perjuicio de que pudieran aportarse nuevos indicios al efecto, que en el momento procesal actual no concurren indicios suficientes para mantener la imputación contra Cabrera, por la prevaricación omisiva".

Por todo ello, la juez acuerda el sobreseimiento provisional respecto al delegado, "con carácter provisional y sin perjuicio de lo que pudiere acordarse en el momento procesal oportuno al dictar el auto de transformación en procedimiento abreviado".

Cabrera declaró en marzo pasado en el juzgado, en calidad de investigado, en una comparecencia en la que negó la imputación realizada en solitario por la juez.