La juez imputa al ex presidente de la CHG en el caso de los jamones de 500 euros

Las primeras imputaciones en el caso de los jamones de 500 euros con los que los regantes del Viar compraban presuntamente a altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La juez de Instrucción número 18 de Sevilla, María José Moreno, ha citado a declarar el próximo 28 de abril a seis personas en calidad de investigadas, entre ellos el que fuera presidente de la CHG entre 2012 y 2017, y luego jefe del área de Patrimonio Manuel Romero Ortiz.

Los otros cinco investigados que comparecerán ese mismo día en el juzgado son tres directivos de la comunidad de Regantes del Viar, el presidente, Antonio Muñoz Cabello, el gerente, Juan Jesús Zamudio Ranedo, y el vicesecretario, Mario Baselga Pérez. La lista de imputados se completa con el presidente y la gerente de la cooperativa de productores del Campo de Alcalá del Río, Francisco José Bernal y Rocío Soriano Luque, respectivamente. El día anterior a estas declaraciones, el 27 de abril, la juez ha citado a declarar como testigos al denunciante de las irregularidades y a dos técnicos que trabajaban con la comunidad de regantes.

La juez ha impulsado la instrucción después de haber recibido un atestado ampliatorio de la Guardia Civil en el que se analizan las conversaciones que mantuvieron los principales implicados de la comunidad de regantes a través del sistema de mensajería Whatsapp de sus teléfonos móviles. De uno de los teléfonos, los agentes realizaron el volcado de 97.786 mensajes correspondientes a 953 conversaciones guardadas incluso desde el año 2016, de los cuales han seleccionado los que consideran que reúnen "índicos claros" para el esclarecimiento de los hechos.

El análisis de esas conversaciones lleva a los agentes de la Guardia Civil a confirmar no sólo el presunto cohecho de los jamones, sino otras irregularidades que se investigan en esta causa. En concreto, de los mensajes que mantiene el gerente, Juan Jesús Zamudio, con el presidente, Antonio Muñoz Cabello, entre julio de 2020 y mayo de 2021, la Guardia Civil sostiene que en los mismo se verifica "sin ningún género de dudas" los hechos que se investigan "como ciertos, referentes a la manipulación de los contadores de los regantes de la margen derecha, al uso puramente comercial y no experimental de los terrenos de la finca Las Arenas" (a la que se había concedido por la CHG una "autorización demanial"), así como a la "veracidad de la entrega de jamones a miembros de la CHG".

"Quizás se acuerde un poco más de nosotros con un regalito"

Para la Guardia Civil la entrega de los jamones como regalos está acreditada, a pesar de que los funcionarios lo negaron en sus declaraciones ante los agentes, y queda constancia de los regalos a través de las conversaciones de WhatsApp entre el presidente y el gerente de la comunidad de regantes. En relación con uno de los funcionarios comentan lo siguiente sobre el envío del jamón: "Me pega que sólo sea sensible a grandes regalos, aunque es jefe de explotación y dice que está preparando esas encomiendas... quizás se acuerde un poco más de nosotros con un regalito..." y añaden un emoticono de cara sonriente.

Su interlocutor le responde que ha pensado bien y le dice que si no se dio cuenta de que "no compra ni tabaco". "Es un chupoptero...", le responde el gerente, que insiste en su teoría: "Va a todos lados con la misma chaquetilla y no compra tabaco... es de familia bien de Córdoba, sólo va a Sevilla martes y jueves" y "chupa tela" de unos constructores, que le "invitan a cacerías en Sudáfrica con su hermano".

En esos Whatsapp llegan a enviarse, en octubre de 2020, el enlace de una noticia publicada por Diario de Sevilla respecto a que la Fiscalía investiga un posible cohecho en el canal de riego del Viar con jamones de 500 euros y comentan que los jamones fueron para dos funcionarios que "ninguno decide ni los riegos extraordinarios ni lo de la finca las Arenas". Añaden que la comunidad "lleva regalando muchos años" dichos jamones y que los últimos "costaron 700 euros", para concluir que, tras la publicación de la información, "de nuevo tendremos que aguantar el chaparrón".

Comentan incluso que "lo normal es que la Fiscalía lo archive, pero bueno aquí estamos todo era justificado con facturas y con la dirección de los destinatarios". "Me gustaría saber qué esta pensando el fiscal sobre estas denuncias y qué datos le ha aportado CHG, todo depende de eso", recoge otro mensaje.

"Ya me gustaría saberlo a mi también, pero no temo nada, no hay ninguna irregularidad, ningún desfalco, ni cohecho, ni privatización, todo está reflejado, los jamones son parte de la partida de 'gastos de representación' que cada año se presupuesta y se liquida. Y a cambio esos funcionarios nada nos han dado...", zanja el gerente Zamudio, que agrega lo siguiente: "son detalles de cortesía y felicitación de Navidad para que disfrutes en Navidad. Y nada más pretenden ni han pretendido. Son tres jamones joderrrr comprados con factura y enviados..." (sic)

A pesar de estas afirmaciones, la Guardia Civil sí considera que uno de los funcionarios que recibió uno d ellos jamones intervino en los asuntos que afectaban a la comunidad de regantes, al emitir un informe de lo consumido por los regantes de la margen derecha "sin ser cierto ni comprobado, lo que supone el archivo de las actuaciones por parte de la Confederación, así como no efectuar inspecciones a las balsas Alamillo y Herreros".

El aprovechamiento de Las Arenas

En cuanto al aprovechamiento de la finca Las Arenas, la Guardia Civil ha investigado las presuntas irregularidades relacionadas con la autorización demanial para el aprovechamiento de 9,1 hectáreas de cultivo agrícola, unos terrenos que habían sido expropiados con motivo de la construcción del Campo de Experiencias, y que en marzo de 2015 la comunidad solicitó la cesión para establecer un “centro de desarrollo experimental” de nuevas variedades de cítricos y frutales.

Uno de los whatsapp recogidos entre el presidente y el gerente de la comunidad esos comentan que el presidente de la CHG Manuel Romero "no está por la labor de autorizar la prórroga del aprovechamiento", algo que le han pedido en varias ocasiones, y señalan que "quieren echarlos" pero para ello tendrán que esperar unos años porque "de allí no nos vamos ni con agua caliente", y en otro mensaje comentan que "de las Arenas tendrá que echarnos la Guardia Civil y pediremos daños y perjuicios".

El atestado de la Guardia Civil concluye que la autorización de aprovechamiento queda sin efecto en abril de 2019 y "si no es por la interposición de la denuncia y la investigación en curso, la Confederación no había iniciado el trámite para el desahucio".

Para los investigaciones, "claramente se denota que la pérdida de los terrenos conllevaría un gran perjuicio económico de acuerdo a la inversión realizada, que tal y como manifiesta el presidente de la cooperativa de de productores del Campo de Alcalá del Río, Francisco José Bernal, ascendió a 400.000 euros, acorde con las variedades de las naranjas sembradas". Y en toda la conversación, subrayan los agentes, "no hay nada del uso de los terrenos como centro de experimentación, que es para lo que se habían concedido".

En otro mensaje del 20 de octubre de 2020 el gerente le dice al presidente que ese día "vence el plazo para la entrega de las Arenas" y le comenta que van a realizar una "desobediencia temporal hasta recoger la cosecha, que no le traerá problemas con la Comisaria de Aguas ni la dirección técnica, sólo con el presidente de la CHG y la secretaria general". Y hablan incluso de que pretenden conseguir el objetivo de no dejar las arenas "con el presidente de la Federación y con un contacto del PSOE", pero no lo ve claro y añade que tiene que ser un "contacto de altura".

Además, comparan el caso de Las Arenas con otro aprovechamiento prorrogado por la CHG a una finca de Esquivel, una pedanía de Alcalá del Río, y tratan de averiguar si se ha firmado por el presidente de la CGH, y así señalan que "si lo tienen firmado por el presidente, lo tiene jodido el presidente, si no lo tienen si es de palabra los que están jodidos son los de Esquivel", algo que la Guardia Civil interpreta "claramente" como un "intento de extorsionar a los miembros de la Confederación para forzar que depongan la actitud de echarlos de Las Arenas".

Manipulación de los contadores

Sobre la manipulación de los contadores, extremo acreditado por los técnicos de la comunidad de regantes en sus declaraciones, el atestado pone de manifiesto que se superó la dotación de agua establecida por la CHG para los regantes de la margen derecha en el año 2018.

En este sentido, hay conversaciones entre el gerente y el presidente en el que hablan de que con motivo de la visita de una guarda de la CHG sería conveniente que el contador tuviera lectura, por lo que entienden que lo mejor sería "quitar el nuevo y poner uno viejo con lectura". Así, concluyen que la manipulación se produjo "con el objetivo de ocultar el gasto real de agua, tal y como queda acreditado por los informes realizados" por uno de los técnicos y esa conversación de WhatsApp.