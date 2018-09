El juez deja en libertad a los diez detenidos por el secuestro del lotero

El juez de Dos Hermanas que investiga el secuestro de un lotero de Écija que blanqueaba supuestamente dinero procedente del tráfico de drogas ha decidido este viernes dejar en libertad a las diez personas detenidas en relación con estos hechos, entre las que se encuentra un periodista del diario ABC, que se dedicaba a la información de sucesos y que tiene vínculos familiares con los cabecillas de la banda, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

La salida de prisión de los diez sospechosos tiene, no obstante, algunas condiciones, dado que todos los investigados tienen prohibido entrar y/o permanecer en la localidad de Écija, donde reside la víctima, o acercarse a menos de 500 metros de la misma, todo ello mientras se instruye la causa por parte del juzgado de Dos Hermanas. Además, todos los investigados deberán comparecer dos veces al mes en el juzgado. La Policía atribuyó en su momento a los investigados varios delitos: detención ilegal, extorsión, amenazas de muerte y lesiones. Tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la víctima no se han opuesto a la excarcelación. Se espera que los detenidos salgan de prisión a lo largo de esta misma tarde, una vez que el centro penitenciario reciba el auto de libertad dictado por el juzgado nazareno.

Los hechos se remontan al pasado 14 de agosto y tuvieron lugar en Montequinto. Los detenidos pertenecen a una organización criminal asentada en este barrio de Dos Hermanas, donde los cabecillas de la banda regentan un taller y tienda de motos. La organización tiene vínculos con otro grupo de traficantes de las Tres Mil Viviendas, algunos de ellos viejos conocidos de las Fuerzas de Seguridad porque han sido detenidos en numerosas ocasiones. Incluso hay uno con un antecedente por homicidio.

Esta banda de delincuentes estaba blanqueando el dinero obtenido con el tráfico de drogas a través de un lotero de Écija. Este hombre era el encargado de comprar los boletos premiados a los verdaderos acertantes, ofreciéndoles una cantidad superior a cambio de quedarse con el cupón premiado y así cobrar el dinero de éste de manera lícita e introducirlo en el circuito legal. La tarde del 14 de agosto, el lotero acudió desde su domicilio en Écija hasta la tienda de motos de Montequinto para cerrar un acuerdo con la banda. Allí se reunieron los sospechosos con el lotero, al que hicieron entrega de 200.000 euros obtenidos con los negocios ilícitos para que los blanqueara.

En mitad de la reunión, aparecieron tres personas encapuchadas y haciéndose pasar por policías, con chalecos y pasamontañas. Los falsos agentes (o policías full en argot) fingieron una operación policial para sustraer 180.000 euros de los que tenía que blanquear el lotero. Los delincuentes se sintieron engañados y sospecharon que el robo había sido una estrategia del blanqueador para quedarse con el dinero y repartírselo con los falsos policías. Así, cuando éstos ya se habían marchado a toda velocidad con el botín, los traficantes retuvieron al lotero y comenzaron a golpearlo. Luego, llamaron a su mujer y le exigieron que viniera a Montequinto desde Écija con 200.000 euros si quería volver a ver vivo a su marido. Ese era el precio del rescate, el dinero que ellos iban a entregarle al lotero pero que había sido robado por unos desconocidos.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la tienda de motos y montó un dispositivo de vigilancia sobre la zona. Se diseñó un plan conjunto entre los agentes de las comisarías locales de Écija y Dos Hermanas y los de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Un día después del secuestro, cuando todavía no habían pasado ni las 24 horas con el lotero retenido, los policías asaltaron el local y liberaron al rehén. En la operación detuvieron a las diez personas que se encontraban en el lugar de los hechos, que ingresaron en prisión el pasado 16 de agosto.

Entre los implicados hay dos hermanos con antecedentes por robos de droga, secuestros y extorsiones. Al menos uno de ellos es un boxeador de ideología neonazi con múltiples antecedentes. Otro de los arrestados es un conocido traficante de las Tres Mil Viviendas y criador de gallos de pelea, que fue detenido en 2009 con un kalashnikov. Hay dos porteros de discoteca que suelen realizar trabajos para estos delincuentes. Junto a ellos ha caído al menos uno de los dueños del taller de motos de Montequinto. Ambos son hermanos de un periodista que trabajaba en los últimos meses cubriendo la información de sucesos para el diario ABC de Sevilla. Este trabajador ha publicado en este tiempo varios artículos relacionados con el narcotráfico en varias zonas de Sevilla, y en especial en las Tres Mil Viviendas.