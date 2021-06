Una cerveza llena de querellas

El fundador de la Cervecera Gran Vía y sus inversores principales se enfrascan en una batalla legal en los tribunales con un cruce de querella. Pedro Cánovas Baena, socio fundador de la empresa cervecera, que ha abierto una fábrica en Alcalá de Guadaíra, ha presentado una querella contra los inversores, que ya ha sido admitida a trámite por un juzgado de Sevilla. De la misma forma, los inversores se han querellado contra Pedro Cánovas, si bien desde la defensa de Pedro Cánovas aseguran que éste no tiene ninguna notificación ni conocimiento de una querella presentada en los juzgados de Madrid por los inversores.

Según la querella que ha sido admitida a trámite por el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, el grupo de inversores hizo creer a Pedro Cánovas que aceptaban de buena fe su propuesta de ceder la mayoría accionarial a cambio de ser el líder ejecutivo, algo que se sustanció con la firma del Pacto de Socios.

No obstante y a la luz de las "decisiones y maniobras cometidas con posterioridad, es manifiesto que su objetivo siempre fue que Pedro Cánovas cargase con la fase de preparación del negocio y construcción de la fábrica para, una vez completada y en fase de producción y generación de ingresos, desplazarlo y descalificarlo públicamente, esto es, expulsarle de su propio proyecto e intentar escamotearle toda posibilidad de emprendimiento posterior".

Acorde a este plan, procedieron a su cese sin consistencia jurídica en el motivo argumentado ni criterios empresariales razonados, ocasionando notables perjuicios, retrasos y disfunciones en el desarrollo del proyecto, e iniciaron una sistemática "campaña de desprestigio en círculos financieros, empresariales y mediáticos, con el objetivo de dañar gravemente su reputación, aislarle y forzarle, tanto a aceptar cualesquiera propuestas que tuvieran a bien plantearle, como a bloquear todo posible emprendimiento posterior", entre otras actuaciones.

También denuncia que los inversores faltaron a los más básicos criterios profesionales, por ejemplo, "reteniendo y negando el acceso y recuperación de información de índole personal de su dirección de correo electrónico corporativo".

Una vez agotadas todas las vías alternativas e ignoradas sus propuestas, Pedro Cánovas presentó una querella detallando lo anterior: "la operación empresarial por la que mediante el engaño de hacerle creer que se respetaría el acuerdo de reparto de funciones, finalmente le arrebataron su proyecto empresarial". En la querella se atribuyen conductas de estafa, acuerdos abusivos y el asalto a su buzón de correo electrónico.

El 27 de noviembre de 2020 el Consejo de Administración decidió cesar a Pedro Cánovas Baena como presidente y Consejero Delegado de Cervezas Gran Vía de manera fulminante, en interés exclusivamente de los socios mayoritarios. La fábrica de Gran Vía, sita en Alcalá de Guadaira (Sevilla) estaba a punto de abrir y ya existían contratos de distribución, que duplicaban la proyección de ventas recogidas en el Plan de Negocio pactado en Diciembre de 2019 (más de 22 millones de litros firmados frente a los 9 millones de litros comprometidos con los inversores). De facto, durante la gestión de Pedro Cánovas se habían cumplido los ahorros en plazos e inversión comprometidos por el socio fundador.

El artificio empleado para justificar el cese, fue un "potencial daño reputacional derivado de la aparición de Pedro Canos as en una noticia relativa a un proyecto empresarial anterior. La noticia no aportaba información nueva y era de sobra conocida por todos los socios y miembros del Consejo de Administración. Previo a su incorporación, se habían llevado a cabo y dado traslado a los potenciales socios, los preceptivos trabajos de investigación y Due Diligence antes mencionadas, donde se recogía exhaustivamente esta información. Conocedores de todos los detalles, los actuales socios financieros y miembros del Consejo de Administración, no vieron en ello impedimento alguno para invertir en el proyecto".

Considerando el perjuicio personal, empresarial y el daño reputacional infringidos y el perjuicio que los socios inversores están ocasionando con su gestión del modelo de negocio que creó y puso en marcha, el socio fundador de Cervezas Gran Vía ha procedido a denunciar por los delitos de estafa, societarios por imposición de Acuerdos Abusivos, Revelación de Secretos y relativos al mercado y a los consumidores por Apoderamiento de Secreto de Empresa.

La querella se presentó el pasado 29 de abril en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla contra quienes componen el Consejo de Administración de la sociedad Cervezas Gran Vía, así como quienes subscribieron en su propio nombre o en el de sociedades de su entorno, el Pacto de Socios de la citada mercantil de 5 de diciembre de 2019 y contra quienes ostentan, personalmente o a través de sociedades, la mayoría del capital social de esa entidad: Francisco Riberas Mera, Francisco Riberas López, Patricia Riberas López, Mónica Riberas López, Eduardo Riberas López, Javier Suarez Zapata, Mariano Miguel Velasco, Alberto Rodríguez–Fraile Díaz, Richard Egues Wassum y Ultano Kindelan Everett. Asimismo, la querella se presenta contra las mercantiles Socios cerveceros Holding, Pensamiento Legal, Suárez Zapata y Halekulani.

El juzgado ha notificado ahora la apertura de investigación contra los empresarios denunciados por estafa y la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias.