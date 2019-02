Beltrán Pérez confía en que de la declaración de Cabrera "se deduzca su absoluta inocencia"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Beltrán Pérez, ha eludido pronunciarse este martes "por prudencia" sobre la decisión de la juez de Instrucción número 8 de Sevilla de citar a declarar como investigado al delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, en la macrocausa de la mafia del taxi, aunque ha confiado en que de la declaración de Cabrera ante la instructora, que ha sido fijada para el próximo día 18, "se deduzca la absoluta inocencia" del concejal socialista.

En declaraciones a los periodistas, el candidato popular ha recordado las declaraciones efectuadas ayer por el propio Juan Carlos Cabrera, en las que afirmaba que "desconocía los motivos de la imputación, que no estaban claros parece ser en el auto de imputación, auto que yo no he visto", ha dicho Beltrán Pérez, quien ha añadido que espera que de la declaración del delegado de Seguridad y Movilidad en el juzgado "se deduzca la absoluta inocencia y cualquier cargo que se le pueda atribuir, eso es lo que yo espero en la persona de Juan Carlos Cabrera".

Beltrán Pérez ha agregado que no descarta valorar la imputación cuando trascienda los cargos que presuntamente le atribuye la juez. "En cualquier caso, si me permiten la prudencia de un asunto que desconozco, porque parece ser que el propio afectado lo desconoce, si no le importa lo valoraremos cuando se arrojen más datos sobre el asunto; pero insisto, confío en que de todo este proceso lo que se deduzca sea la inocencia del señor Cabrera, porque efectivamente su comportamiento se haya ajustado a Derecho".

La juez que investiga la macrocausa por la mafia del taxi decidió imputar en la causa al delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, según una providencia dictada con fecha del pasado 31 de enero.

En la escueta resolución, la titular del juzgado de Instrucción número 8, Reyes Flores, explica que "visto el resultado de las diligencias practicadas se acuerda citar a declarar en condición de investigado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, para el próximo día 18 de febrero a las 11:00 horas".