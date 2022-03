Un maltratador a su pareja : "He soñado cómo te mataba y te lo voy a contar"

Apenas cuatro meses de relación donde los malos tratos y las amenazas fueron creciendo cada día. Esto es lo que ha vivido una mujer de Sevilla que ahora ha visto a su ex pareja sentado en el banquillo de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. El acusado ha aceptado los hechos, por lo que la fiscalía ha aplicado la atenuante de confesión, rebajando su petición de condena a ocho años y nueve meses de prisión por los delitos de agresión sexual, maltrato y amenazas.

La mujer sufria malos tratos psíquicos por parte del acusado, que continuamente recriminaba a la mujer por cómo vestía o su aspecto. Incluso, según la Fiscalía, le llegó a decir que había soñado como matarla, contándoselo: "te daba un porrazo y te descuartizaba en la ducha y repartía tu cuerpo en varios contenedores para que nadie te encuentre". No sólo hacía este tipo de comentarios, sino que además "ha ejercido un control absoluto sobre su pareja considerándola de su propiedad". Como viene siendo habitual en los maltratadores, aisló a la mujer socialmente y no la dejaba ir sola a ningún sitio. Con el confinamiento, aún fue peor puesto que tuvo que dejar al menor con su madre y el acusado aprovechaba para decirle que estaba sola y su familia no la quería. El hombre rompía objetos y golpeaba las paredes "por no pegarle a ella".

Ella intentó poner fin a la relación, pero él le aseguraba que iba a cambiar y además le amenazaba con represalias. De hecho, le mandó varios audios al respecto durante los meses de mayo y junio de 2020 en los que les advertía que si no era suya, no lo sería de nadie.

Cuando ella le dijo firmemente que ponía fin a la relación y le pidió que abandonara la vivienda, le agredió sexualmente, provocándole varias lesiones. Él se fue a trabajar y cuando volvió, ella tenía preparada la bolsa con sus pertenencias. Tras negarse, él se fue, pero le advirtió que la esperaría "en la parada del autobús con una pistola". Días después le envió una foto sentado frente a los pisos donde vivía la mujer con el mesaje "estoy aquí esperándote". Llamó a la Policía, y cuando bajó para esperar a los agemtes, él se le acercó y le dijo: "Te voy a rajar el cuello a ti y del más chico al más grande", en referencia a los dos hijos de la mujer.