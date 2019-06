Entre 50 millones de huellas

El trabajo de la Brigada Provincial de Policía Científica de Sevilla abarca diversas facetas, desde el análisis de las muestras biológicas halladas en el escenario de un crimen, los casquillos de un arma de fuego, la pintura de un vehículo utilizado en un robo por el procedimiento del alunizaje e incluso se utilizan técnicas de infografía forense para esclarecer sucesos como las estampidas que se produjeron en la Madrugada del año 2017, que se saldaron con más de un centenar de heridos. En su trabajo, la unidad cuenta con una base de datos donde hay actualmente unos 50 millones de huellas registradas de delincuentes para su cotejo con las huellas que se encuentran en los escenarios de los delitos.

Las avalanchas de la Madrugada de 2017

En este caso, después de una exhaustiva investigación, la Policía Científica demostró al juez, a través de los testimonios y de la infografía forense, con el uso de las grabaciones de las cámaras de seguridad, que no fue un acto organizado y que todo comenzó con motivo de una pelea en una bodega de la calle Arfe al paso de la Hermandad del Gran Poder. “La infografía forense demuestra claramente que sólo hubo un foco, con réplicas, porque la gente estaba asustada, pero las réplicas son posteriores. Hubo un foco en la calle Arfe y se demostró con grabaciones de las cámaras”, asevera el comisario de la Brigada de Policía Científica de Sevilla, Juan Bernal.

Servicio identificación de huellas

La Brigada de Policía Científica cuenta con un Servicio Automático de Identificación Dactilar (SAID), donde se cotejan las huellas en una base que tiene registradas 50 millones de huellas. En esa base están todas las huellas digitalizadas de las personas que están fichadas por la Policía, aunque también se está intentado crear en los últimos tiempos una base de datos más amplia y con fines humanitarios para la búsqueda de personas desaparecidas. Ahora, cuando hay sospechas de que un cadáver puede corresponder a una persona concreta, el juez puede autorizar comparar las huellas con las que la Policía tiene de esa persona concreta, pero no se puede hacer una búsqueda generalizada.

Una huella para que se pueda dar por identificada desde el punto de vista de la Policía Científica tiene que tener “12 puntos característicos” y sin discordancias, si no se logran esos puntos no se le comunica al juzgado como identificado. La fiabilidad del sistema está en que no se conoce el caso de dos personas con huellas iguales.

El programa, que es el mismo que usa la Policía de Estados Unidos, tarda entre dos o tres minutos en ofrecer los “candidatos” –las personas sospechosas del delito–, y esas huellas son revisadas “una a una de manera manual” para asociarla a la que consta en la base de datos, por lo que se tarda una media de tres o cuatro días en ofrecer una identificación, dependiendo de la cantidad y calidad de la huella.

Uno de los agentes destinados en el Said cuenta como en una ocasión tardaron dos semanas en identificar a los sospechosos de haber intervenido en una plantación indoor de marihuana porque había muchas huellas, unas 200, y no todas eran de calidad, pero lograron identificar a diez personas que habían estado allí. Determinar qué hacían y su función en la organización desmantelada corresponde a otro grupo policial.En otra ocasión, a mediados del año pasado, esclarecieron 20 robos en domicilios perpetrados por una banda de rumanos sólo a partir de la identificación que se hizo de dos miembros de la banda, que estaba especializada en robos por el procedimiento del escaso en viviendas del centro de Sevilla.Y otra anécdota, en una caja fuerte encontraron la huella de una persona que había fallecido dos años antes del robo.

Las mujeres en la Científica

La Brigada Provincial de Policía Científica cuenta actualmente en Sevilla con 69 funcionarios y tiene además el mayor índice de mujeres de otras unidades, ya que éstas suponen el 22% de la unidad, algo que el comisario Juan Bernal Galeano considera que se debe a que se trata de un “trabajo atractivo”.

Laboratorio Químico

A este laboratorio llegan muestras de las sustancias estupefacientes que se intervienen en las distintas actuaciones policiales, así como las nuevas drogas.

También se investiga en este laboratorio las causas de los incendios que son objeto de una investigación judicial y en estos casos se investiga sobre todo si se han vertido sustancias acelerantes, la mayoría de las cuales son derivados del petróleo.

De otro lado, en el laboratorio químico se analizan igualmente las pinturas de los coches que han podido participar en los robos de comercios mediante el procedimiento conocido como alunizaje, en los que se utiliza un vehículo para romper el escaparate. Según explica el técnico de laboratorio Antonio Agüí en algún caso han identificado a dos coches usados en seis alunizajes, y si además hay restos biológicos de los que se pueda obtener ADN, se puede identificar a las personas, además de los vehículos, y relacionarlos con otros robos similares.

En el caso del asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés, Antonio Agüí recuerda, por ejemplo, que tuvieron la “ventaja” de que tenían ropa parecida a la que llevaba la menor antes de que apareciera el cadáver. “Como los padres trabajaban en el mercadillo, había ropa similar a la que llevaba su hija en el momento de la desaparición, por lo que pudimos tratar la ropa antes de que apareciera el cadáver y compararlo con las muestras indubitadas que pensábamos dónde había estado el cadáver”, afirma el técnico de este laboratorio.

Informática forense

Este servicio se creó en verano de 2007, primero actuaban analizando ordenadores y pendrives, y desde 2009 se encargan además de la telefonía móvil.

En la actualidad, los asuntos relacionados con la pornografía infantil son los que centran las principales actuaciones de los agentes destinados en este servicio. En una ocasión, gracias a la pericial informática, descubrieron a una hermana que llevaba a otra a un domicilio para someterla a abusos, y lograron una ubicación exacta del inmueble.

Otros servicios más conocidos de la Científica son el laboratorio de balística, donde se examinan las armas de fuego y la munición empleada, o el de documentoscopia, especializado en el esclarecimiento de delitos de falsedades documentales.