El primer jurado popular 100% femenino de la historia en la Audiencia de Sevilla: “Deben sentirse orgullosas”

El juicio del asesinato del Tapón en Torreblanca, que este jueves quedó visto para sentencia, puede quedar para la historia por el crimen en sí, porque no es habitual que los acusados sean tres hermanos, pero sobre todo pasará a los anales de la Audiencia de Sevilla porque es el primero en el que el jurado popular está enteramente compuesto por mujeres. No era así cuando se constituyó el pasado 17 de septiembre, ya que las partes personadas eligieron a ocho féminas y un hombre, pero este único componente masculino causó baja a lo largo de la vista oral por razones personales y la primera sustituta, en efecto, era otra mujer.

Por tanto, llegado el momento de leer el veredicto, en el estrado había nueve mujeres. Nunca antes había ocurrido algo así en el Palacio de Justicia en los 35 años que tiene de vida la Ley del Jurado. Por eso también fue inédito que la portavoz, cada vez que se refirió a alguna de las decisiones adoptadas por el grupo, hablara de “las jurados”.

El magistrado-presidente les dedicó unas palabras elogiosas al final: “Han trabajado muy bien, el veredicto está bien fundado y deben sentirse orgullosas de su trabajo”, les comentó Rafael Díaz Roca, que valoró su actuación como “notable, sobresaliente”.

El Yaki también habló antes de que el juicio quedase visto para sentencia. “Le pido disculpas por esta situación tan desagradable y disculpas también a la familia”, afirmó delante del juez. Luego, él y sus hermanos abandonaron la sala no sin antes dar las buenas tardes a todos los presentes, como han hecho durante todas las sesiones tanto al llegar como al irse.