El principal imputado achaca la denuncia al "acoso laboral" de sus superiores en el CSIC

La representación jurídica del ex jefe de mantenimiento también critica la labor policial por haber omitido el "procedimiento reglado" del CSIC para el pago a proveedores en el que carece de participación el investigado y en el que intervenían "personas a las que ni siquiera se menciona en el informe de la Policía Judicial, que podemos calificar sin temor a equivocarnos de auténtico bodrio carente del más mínimo rigor, al menos, en lo que respecta a mi representado y que, como se constata de forma palmaria, adolece de supina ignorancia respecto de los inmuebles de la Estación Biológica de Doñana (sus servicios, sus instalaciones, maquinaria, tuberías de todo tipo, etc.) como de la realidad de las actividades económicas de las empresas que prestaban servicio y suministraban materiales".

"Si no se hubiesen llevado a cabo los trabajos y servicios en debida forma se hubiese puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores, no constando de ninguna manera que en todos estos años se haya puesto en riesgo a ningún operario/funcionario, como tampoco se ha acreditado por la parte denunciante que se careciera del sello de AENOR, lo que es una prueba fundamental que acredita la realidad de los trabajos, su calidad y el empeño y dedicación" de Raúl S. B., asevera la defensa.

El jefe de mantenimiento "ha sido objeto del más vil de los acosos laborales, con amenazas de muerte, con represalias por parte de sus superiores cuando puso de manifiesto las irregularidades laborales en que se estaba incurriendo por los mismos (cesión ilegal de trabajadores, entre otros)", afirma la defensa, que añade que la denuncia de esta causa proviene de un informe de la actual gerente "carente de fundamento y rigor, basado en conjeturas y con un palmario tufo de resentimiento de los responsables de la Estación Biológica de Doñana contra mi mandante, quien ha venido soportando todo tipo de conductas de acoso contra él por parte de dicha señora y sus superiores" todo ello a pesar de que la gerente no conoce de nada a Raúl S. B. y nunca ha trabajado con él, or lo que "su juicio sólo puede venir motivado por las maledicencias de los superiores".

Pagos por importe de medio millón de euros en tres talleres vinculados a la misma familia

Los hechos que motivaron esta investigación fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que remitió documentación al Ministerio Público, que acabó denunciando los hechos en el juzgado. En esa denuncia, presentada en octubre de 2019, la Fiscalía hispalense solicitó la imputación de Raúl S. B., que ocupó el cargo de jefe de mantenimiento entre 2003 y junio de 2018.

La Fiscalía recogía entonces una serie de irregularidades, como que no existía un programa informático de compras y pedidos, no se identificaba el objeto de los gastos realizados, no era obligatoria la solicitud de compras validadas por ningún responsable para la adquisición de material y las facturas de reparaciones no iban acompañadas de un presupuesto previo. Tampoco hay copia de contrato alguno suscrito con la Estación Biológica para el mantenimiento de las instalaciones y se pagaron facturas "por trabajos no realizados".

Así, a lo largo de 2017 se pagaron 225.000 euros en concepto de "reparaciones de vehículos del parque móvil", destacando que sólo tres talleres de Sevilla que pertenecen a personas de la misma familia facturaron entre 2014 y junio de 2018 un total de 500.000 euros.

La juez Pilar Ordóñez investiga asimismo si se vendieron coches que iban a ser "dados de baja" al dueño de uno de estos talleres y también destaca cómo un único vehículo acumuló reparaciones por importe de 35.000 euros en dos años, dándose la circunstancia de que el valor venal por su antigüedad suponía una quinta parte de esta cantidad. La Estación cuenta con un importante parque móvil compuesto por 60 unidades de vehículos todoterreno, furgonetas, coches y otros vehículos agrícolas, y se sospecha que algunos de los coches vendidos se han utilizado para piezas de repuesto a otros vehículos que posiblemente les hubieran sido cobradas como nuevas

Un informe remitido al CSIC en enero de 2019 por la nueva gerente de la Estación Biológica de Doñana -que está aportado a la causa judicial- ya detallaba que únicamente hojeando las facturas de algunos talleres se observaba aspectos que no concuerdan, dado que se repetían demasiado algunos conceptos en los trabajos efectuados, tales como "escobillas limpiaparabrisas, pastillas y discos de freno, cambios de aceite, bombillas, limpiezas integrales, ruedas con equilibrado y alineación, inyectores", etc., así como que en algunos de los talleres los importes estaban "redondeados" y a simple vista eran bastante elevados.

Se hacían incluso arreglos de averías o reparaciones que volvían a surgir al mes siguiente y se facturaba por el mismo concepto en lugar de exigir la reparación en garantía. Así, hay algún coche al que se ha renovado las escobillas tres veces consecutivas en los meses de julio, agosto y septiembre, o algún vehículo que ha sido "petroleado" -una limpieza a fondo del motor- más de una vez en un mes, cuando se trata de un procedimiento que suele hacerse pasados varios años debido a los posibles riesgos para el motor, según constó la Policía en uno de los atestados remitido al juzgado.