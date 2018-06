El tribunal cita a declarar como testigo la próxima semana al vicepresidente de la Junta

Daniel Rivera y Justo Mañas

Según el nuevo calendario fijado por el tribuna de los ERE, el próximo lunes, 2 de julio, está previsto que comparezcan cinco testigos. Por la mañana, han sido citados un testigo junto con Daniel Rivera, ex director de Trabajo y Seguridad Social, y Justo Mañas, ex viceconsejero de Empleo. Por la tarde acudirán otros dos testigos: Antonio Valverde, ex director general de la agencia IDEA y Gonzalo Suárez, ex viceconsejero de Innovación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).