Un antiguo vocal de la Federación Española de Tenis: “Yo nunca pagué los viajes de mi esposa”

Un antiguo vocal de la Federación Española de Tenis (RFET) y de la Fundación del Tenis Español, Francisco Agudo, cerró ayer la tercera sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla contra José Luis Escañuela, máximo dirigente entre 2009 y 2015, con un testimonio cuanto menos llamativo que a priori favorece tanto al entonces presidente como al resto de acusados. Entre ellos figuran el vicepresidente José Luis Terroba y la secretaria general María Aguilera. Uno de los hechos que se imputan al antiguo presidente es que pagó con fondos federativos el viaje de su mujer a un Abierto de Australia. Este testigo vino a decir que esa práctica siempre ha sido habitual.

“Yo nunca he abonado ningún viaje, ni con este presidente ni con el anterior. No sé a quién se cargaba el gasto, pero en ningún caso he abonado el viaje de mi esposa, ni el billete de avión ni la estancia. Lo único que pagábamos era si salíamos y tomábamos algo”, contó por videoconferencia Agudo, que fue un destacado dirigente del tenis cordobés y dio el salto a la España cuando Escañuela ganó las elecciones tras llevar años como máximo responsable de la Andaluza (FAT). El testigo, dicho sea de paso, estaba siendo cuestionado por dos viajes concretos: uno precisamente a Australia, a la ciudad de Adelaida, para una eliminatoria de la Copa Federación (la competición femenina entre países); y otro a Argentina para una ronda de la Copa Davis.

Agudo, que compareció citado por la defensa de Escañuela, fue el último testigo de esta primera ronda de sesiones en la Sección Cuarta. El juicio se reanudará después de la Feria.