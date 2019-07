“La Trata con fines de explotación sexual se reduciría al mínimo si el proxenetismo fuera objeto de tipificación penal"

-¿Qué medidas y/o reformas legislativas serían necesarias a su criterio para mejorar lalucha contra la trata de personas? ¿Y para la más eficaz protección de las víctimas?

-Para combatir eficazmente la trata de seres humanos (delito antecedente) en cualquiera de sus modalidades se hace indispensable enfrentarse al debido tratamiento penal de los delitos de explotación (delitos finales). De la misma manera que en España es irrelevante la trata con fines de extracción de órganos porque disponemos de una legislación sobre trasplantes de órganos que prácticamente imposibilitan su consumación efectiva, la trata con fines de explotación sexual se reduciría a niveles mínimos cuando el proxenetismo en cualquiera de sus manifestaciones fuera objeto de tipificación penal en el sentido y con el alcance que exige el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Lake Success, New York de 1949).

Del mismo modo, la erróneamente denominada trata con fines de explotación laboral podría reducirse en un altísimo grado, no solo cuando se tipificara en nuestro país el delito de esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso de la manera que exigen las Convenciones de Naciones Unidas y OIT sobre la materia, sino también se reelaboraran los delitos contra los derechos de los trabajadores de manera congruente y perfectamente diferenciada del derecho sancionador administrativo. La legislación francesa puede servir de modelo para lograr ambos objetivos.

En estos momentos en España se está trabajando en esa dirección tanto por el Ministerio de Trabajo mediante la elaboración de un Borrador del “Plan Nacional contra el trabajo obligatorio y otras actividades forzadas” como por la Comisión que, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de Gobierno y en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se está trabajando en producción de un borrador de proyecto de “Ley Integral contra la Trata con fines de explotación sexual”.

Además, otras reformas son imprescindibles en distintos campos: con carácter perentorio, una nueva regulación de la protección de testigos (la Ley de 1994 ha quedado a todas luces trasnochada e insuficiente) y un tratamiento jurídico protector perfectamente diferenciado de las distintas categorías de víctimas de trata (potenciales, identificadas y en situación de grave riesgo) al margen de la legislación de extranjería.

-Además de la trata con fines de explotación sexual, ¿qué otras modalidades se producenen España?

-La trata de mujeres extranjeras, pobres y muy vulnerables para ser esclavizadas en el mundo de la prostitución continúa siendo la modalidad de mayor extensión cuantitativa y gravedad cualitativa en España. No en vano es la trata que mayores beneficios económicos proporciona a las organizaciones y grupos criminales transnacionales. Pero en España no nos libramos de la trata de hombres y mujeres provenientes de distintas regiones del mundo para ser explotados en trabajos de todo tipo (en hostelería, servicio doméstico, agricultura, venta ambulante, industria textil, etc.), para dedicarlos forzadamente a la mendicidad, e, incluso, para obligarles a la comisión de delitos. También se han detectado casos de niñas entregadas en matrimonios forzosos.

-¿Nos puede ilustrar con algunos ejemplos esta realidad?

-Recientemente, se ha procedido a la desarticulación de una organización asiática dedicada a la plantación “indoor” de marihuana. Para el cultivo, atención y cuidado de las plantas de marihuana que después comercializaba, utilizaban a personas de otra nacionalidad asiática, a las que trasladaban a las naves desde distintos lugares de España con la falsa promesa de ser contratados para el cultivo de plantas aromáticas, sometiéndolas además en el desarrollo de la actividad referida, a condiciones inhumanas y de insalubridad extrema (encerrados, alejados de núcleos de población, sin compensación económica alguna,debiendo hacer sus necesidades en cubos, etc.).

También se ha desarticulado una organización de nacionales rumanos que se dedicaba a captar a personas en la República de Moldavia, aprovechándose de su situación de penuria económica, ofertándoles venir a España para trabajar en labores agrícolas con unas condiciones favorables de salario y horario, así como con la promesa de obtención de permiso de residencia y trabajo. Una vez en nuestro país, las víctimas se veían obligadas a vivir hacinadas y en deplorables condiciones de salubridad e higiene, realizando su trabajo sin horario en diferentes campos de Huelva y Jaén, sin disponer de días de descanso no percibiendo por ello prácticamente remuneración alguna, pues tenían que satisfacer la deuda contraída por el proceso migratorio que se veía incrementada por los productos que tenían que comprar a la propia red para subsistir por los gastos de alojamiento y traslado.

En definitiva, la sociedad debe comprender que todas las modalidades de trata de seres humanos, están dirigidas a la imposición de un trabajo, o servicio forzado (reglamentado o no, lícito o ilícito), la esclavitud, la servidumbre o las prácticas análogas a la esclavitud que se manifiestan en cada momento en distintas áreas o actividades humanas cambiantes y en constante evolución (prostitución, pornografía, comisión de delitos, mendicidad, extracción de órganos, matrimonios forzosos, adopciones ilegales, gestación por subrogación, etc.).

-¿Cuál es la procedencia de las víctimas?

-Explotación sexual. Se explotan sexualmente mujeres procedentes de prácticamente todas las partes del planeta. Mayoritariamente son mujeres nigerianas en el caso de África, rumanas en el caso de Europa, paraguayas en el caso de América y chinas en el caso de asiáticas. El aumento porcentual más importante en los dos últimos años corresponde a ciudadanas venezolanas.

África: se han localizado víctimas procedentes de Camerún; Costa de Marfil, Ghana; Guinea Conakri, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Nigeria, Rep. del Chad, Rep. del Congo, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Zimbabue y otras africanas en que no ha podido determinarse su origen. América: se han localizado víctimas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela. Asia: se han localizado víctimas procedentes de China, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Europa: se han localizado víctimas procedentes de Albania, Bielorrusia,Bulgaria, Eslovaquia, España, Hungría, Italia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rep.Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Suiza y Ucrania.

Explotación laboral. Se han detectado víctimas africanas (procedentes de Angola, Gambia, Guinea, Malí, Marruecos y Senegal), americanas (procedentes de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Paraguay), asiáticas (procedentes de China, India, Pakistán y Vietnam, donde se ha reseñado el mayor número de menores), y, europeas (procedentes de Bosnia, Bulgaria, España, Francia, Lituania, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia y Ucrania).

La trata de seres humanos con fines de mendicidad, según nuestros datos, afecta mayoritariamente a ciudadanos rumanos y, en número muy inferior, a búlgaros. En todo caso afecta exclusivamente a hombres y mujeres de etnia gitana.

La trata de seres humanos con fines de distintas actividades delictivas detectadas por nuestro sistema de seguimiento afecta a víctimas bosnias, rumanas, búlgaras, chinas, taiwanesas y vietnamitas.

-¿Qué métodos emplean para engañarlas o someterlas? ¿Hay alguna innovación detectadaen este aspecto?

-Es común a todas las víctimas de trata que su captación se logra abusando de su patente necesidad, pobreza o escasísima formación. Independientemente de su nacionalidad, muchas son vendidas, permutadas, torturadas, golpeadas, marcadas, humilladas, amenazadas, y coaccionadas de todas las maneras imaginables para vencer su resistencia a ser explotadas. Muchas son sometidas a condiciones de explotación insufribles. Así, en el caso de la explotación sexual son obligadas a ejercer la prostitución sin protección, a realizar conductas sexuales especialmente depravadas, a disposición las 24 horas y acuarteladas.

Las novedades más importantes en los últimos años se producen en el marco de los procedimientos de captación, significadamente a través de internet y de las redes sociales que plantea nuevos retos a las investigaciones en relación con las nuevas tecnologías. Se ha detectado que estas organizaciones utilizan internet y las redes sociales también para vigilar y controlar a estas víctimas y para realizar ofertas a eventuales clientes. Desde otro punto de vista, en el ámbito de la explotación sexual, la presión inspectora en los locales de alterne está provocando un desplazamiento de la explotación de las mujeresa pisos o viviendas.

-La prioridad de la Fiscalía es la atención a la víctima, ¿cómo se concreta esta atención enel ámbito de Fiscalía?

-Se concreta en todas y cada una de las fases en las que se asienta la acción contra la trata: En la fase de la prevención del delito participando activamente en la formación y capacitación de los fiscales especialistas y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

No sólo profundizando en el conocimiento de las características de cada víctima según su origen (no es lo mismo una víctima nigeriana que una indígena guaraní) sino también en el modo de acercarse o contactar con ella que exige un personal muy cualificado que facilite su pronta recuperación psíquica y física. Para ello se hace indispensable la colaboración de las ONGs integradas en la Red Española contra la Trata con la que mantenemos un contacto permanente (reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias, comunicacionespermanentes por vía telemática o telefónica, etc.)

En la fase de investigación del delito al establecerse como principio básico y prioritario del sistema de lucha contra la trata el de la prevalencia del rescate de la víctima frente a cualquier otro interés legítimo, incluso el buen éxito de una investigación la necesidad de controlar la observancia de los derechos y las medidas de seguridad de las víctimas durante la investigación y el desarrollo del proceso judicial en su caso (Estatuto de la Victima, Ley de Protección de testigos, Protocolo de Protección de Víctimas de Trata).

-¿En qué proyectos o trabajos, a nivel nacional o internacional, está participando actualmente la Unidad de Extranjería?

-Desde que se tipificó el delito de trata de seres humanos en el año 2010, España ha realizado una labor notable en todas las acciones propuestas por el Derecho Internacional. Puede sintetizarse afirmando que, en apenas diez años, se ha logrado la formación de un importante grupo muy cualificado de expertos policiales, una Fiscalía altamente especializada y un Consejo General del Poder Judicial muy comprometido.

En relación a la investigación y persecución del delito. Tras la última reforma del artículo 177 bis CP se ha llegado a realizar una trasposición -casi literal- del artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE y se aplican y aceptan todas las técnicas de investigación más avanzadas, —especialmente las recogidas en la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal—.

Podemos añadir el alto grado de coordinación entre las policías investigadoras y los Fiscales Delegados de Extranjería tanto con fines de valoración estratégica como de apoyo procesal con la finalidad de combatir eficazmente el delito. Muy notable también es la cooperación judicial, entre Ministerios Fiscales americanos através de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) para los delitos de trata y tráfico de personas.Recientemente, la Unidad de Extranjería está en estrecha comunicación con el Magistrado de Enlace de Nigeria para combatir la trata de mujeres nigerianas.

En el ámbito de la asistencia, detección y protección de las víctimas, se han desarrollado importantes avances impulsados desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y desde la Red Española contra la Trata. Especialmente relevantes han sido las medidas adoptadas en relación con la detección de víctimas y la aprobación del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos y los publicados a nivel regional.

Nos esforzamos en realizar un seguimiento jurídico-criminológico lo más preciso posible del fenómeno de la trata, que es un presupuesto imprescindible y prioritario para la debida persecución del delito y la protección de sus víctimas. Con ello se logra conocer en profundidad las modalidades del fenómeno de la trata y también ordenar con rigor una investigación del delito eficaz para tener una estrategia procesal y unificar racionalmente los criterios del Ministerio Fiscal en la fase de enjuiciamiento.

A través de estos estudios criminológicos, podemos señalar a la sociedad en general y al legislador en particular, cuáles son las reformas que habría que adoptar para impedir que en nuestra comunidad se sigan esclavizando seres humanos.