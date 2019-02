¡ Y el juez lo ha dejado en libertad !

¿Quién no ha dicho u oído el título de este artículo en muchas ocasiones?. Ciertamente al ciudadano en general, y en ocasiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, les sorprenden resoluciones judiciales por las que se decreta la libertad provisional de personas que como detenidos han sido puestos a disposición judicial. ¿De quién puede decretar el Juez de Instrucción la prisión provisional?

Proclama nuestra Constitución que toda persona tiene derecho a la libertad, así como que nadie puede ser privado de la misma sino con la observancia de lo establecido en esa máxima norma y en los casos y en la forma previstos en la Ley.

Si muchos son los supuestos de hecho posibles en relación a la privación de libertad, el título de este artículo nos lleva directamente a pensar en los casos en que el juez pueda decretar o no la prisión provisional durante la investigación de la comisión de un delito.

Una creo importante reflexión debemos hacer de entrada, y es que la libertad representa un papel nuclear en el Estado Democrático de Derecho, así nos lo dice el Tribunal Constitucional, por lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la prisión provisional sólo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en dicha norma, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad (así imposición de fianza o de la obligación de presentaciones en sede judicial en fechas concretas, retirada de pasaporte, prohibición de acceso a determinados lugares o de comunicación con determinadas personas, etc,) a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. A la posibilidad de adopción de la prisión provisional, no de forma exhaustiva, vamos a dedicar los siguientes párrafos.

La norma general exige que para que el juez de instrucción pueda decretar la prisión provisional haya una previa petición de parte acusadora, siendo necesario que entienda que existen indicios valorables por el juez, no meras sospechas, de que la persona sobre la que se pide la medida haya cometido delito castigado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de privación de libertad, aunque existen en la ley algunas excepciones a este límite temporal.

Pero no únicamente con lo anterior basta sino que debe cumplirse además alguno de los que la doctrina llamó fines constitucionalmente legítimos: asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima y en algunos casos para evitar el riesgo de que cometa nuevos hechos delictivos. En estos y no en otros supuestos podrá el juez de Instrucción acordar la prisión provisional.

¡¡¡¡¡ Y EL JUEZ LO HA DEJADO EN LIBERTAD !!!!, así es, en correcta aplicación de la ley porque no se cumplían los requisitos legales en atención al hecho y circunstancias concurrentes para poder decretar la prisión provisional.