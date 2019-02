Cuando una persona sufre lo que considera un importante ataque a sus derechos, o a lo que cree ser sus derechos, como es por ejemplo ser o creerse víctima de un delito, de motu proprio o cuando es preguntada por lo sucedido es normal que inmediatamente diga ¡Justicia!. Es una palabra que también usan sin dudar próximos a esa persona como familiares o vecinos, o incluso personas sin relación alguna con los que se creen agraviados. También es normal que esta palabra aparezca en las pancartas que encabezan manifestaciones que se convocan en relación con el ataque dicho. Esta petición, pues no es más que ello lo que se hace, se dirige habitualmente a la Administración de Justicia y en la mayoría de los casos, con o sin fundamento, a la penal.

Asimismo lo es que por una u otra vía esa persona entre en contacto con la Administración de Justicia penal y piense que con ello se puede solucionar su problema, sin duda importantísimo para ella, e incluso la restauración de su vida a la situación anterior al ataque. Pues bien con mucha frecuencia cuando el ciudadano denuncia la comisión de un delito, o lo que cree que es un delito, puede producirse un hecho traumático para el mismo pues realmente lo que tiene es un problema en el que el aspecto penal es de mínima o escasa importancia y pese a ello espera, infundadamente, que el órgano judicial penal le resuelva ese problema. Entonces nace o se incrementa en el ciudadano una situación subjetiva de desprotección al no obtener la solución prevista.

Los Juzgados de Guardia se enfrentan diariamente a situaciones de esta índole: desavenencias de pareja, como pueden ser las derivadas de determinados incumplimientos de convenios reguladores de separación o divorcio, problemas relacionados con situaciones de mala vecindad, bien derivados de enfermedad mental, bien de trastornos de conducta o drogodependencias del vecino, e incluso situaciones originadas por problemas económicos. Se pretende en este último que el juez penal resuelva una situación que el ciudadano considera de desprotección ocasionada en la jurisdicción civil o en la administración no judicial, como pudiera ser un desahucio.

Si en algunos de los casos citados podemos encontrar datos que nos hagan pensar en la comisión de un delito, no en otros, en esos casos solemos estar ante infracciones penales de escasa entidad como hemos dicho y la hipotética condena que pudiera recaer sobre el infractor no va a solucionar el problema del afectado, solución que debe buscar en otros ámbitos distintos como pueden ser la jurisdicción civil, la administración sanitaria, los servicios sociales, la mediación familiar, etc. Pero desde luego no en la justicia penal pues excede de sus competencias, lo que crea o incrementa esa situación subjetiva de desprotección de que hablábamos.

Pero si lo anterior puede suceder en hechos de objetivamente escasa entidad, es lo cierto que también ocurre en sucesos de gran trascendencia social y/o familiar, y me refiero a la muerte de otro por imprudencia, tema de actualidad y sumamente discutido.