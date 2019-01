El juicio del procés en febrero

Escribidores de prensa, conversadores matinales y crepusculares o noctámbulos de emisoras de radio y televisión vienen anunciando que el juicio de los dirigentes políticos catalanes acusados de rebelión acabará mal. Creo que conviene recordar que Cicerón , en su De Legibus defendía que en las viejas leyes constitucionales de la Republica (romana , of course) , con el rígido espíritu conservador, cada ley estaba justificada con el objetivo de que el poder se mantuviera en manos de la clase dirigente. Digo pues:

1.- La sentencia que dicte la Sala de Justicia del Tribunal Supremo español será recurrida ante el Tribunal Constitucional español y la que dicte éste, lo será ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2.- Los jueces de los tres tribunales citados son juristas de prestigio y su honestidad profesional y personal no está en duda, ya que, de estarlo, hubieran sido recusados por alguna de las partes del litigio.

3.- Las sentencias del TS no siempre son refrendadas por el TC. Las sentencias del TS y del TC no siempre son refrendadas por el TEDH. Por tanto la verdad judicial en este proceso largo, será al final la que dicte el TEDH.

4.- El concepto legal de rebelión y sedición no es pacifico. Los magistrados señores Marchena, Salas, Martin Pallin, et alia no defienden la misma interpretación y contenido. Menos aún, por lo leído, los magistrados del TC. No digamos nada de los jueces del TEDH que han demostrado hace poco tiempo que basta un desafortunado y desaforado comentario de una jueza de un tribunal español para que le den la razón al acusado, en cuanto victima de un pernicioso proceder del tribunal.

5.- El presidente de la Sala de Justicia que va a juzgar en plenario a los políticos acusados ha garantizado, estaba fuera de duda, que iba a aceptar las propuestas de testigos y otras pruebas que formularán las defensas. Quiere decirse que queda mucha tela por cortar para que los hechos probados coincidan con las tesis de la Fiscalía y de las acusaciones populares. Cualquier abogado en ejercicio sabe que esto ocurre siempre.

6.- Estos días el TS ha hecho saber al señor Mas que el emitir un voto en un referéndum no autorizado, no es un derecho de los ciudadanos españoles y por tanto hacerlo es ilegal. Y hay que atenerse a las consecuencias. No olvidemos que el Tribunal de Orden Publico, el TOP de la dictadura de don Francisco, opinaba lo mismo cuando los ciudadanos españoles ejercíamos derechos que no estaban en las leyes del régimen del glorioso movimiento nacional. También entonces había que atenerse a las consecuencias. Y nos ateníamos. No teníamos mas remedio. Kant en La disputa de las facultades afirma "Los seres que han recibido el don de la libertad no se satisfacen con el disfrute del bienestar otorgado por otros".

7.- Teneo quam optabam occasionem neque omittam. Tengo la ocasión que deseaba y no la dejo. Cap. II, Libro I. Cicerón. De legibus.