Los ERE o la Manada, un seguimiento minuto a minuto

El juicio de los ERES o el seguimiento del caso de La Manada ha sido pormenorizado y casi minuto a minuto en el microsite www.juzgadodeguardia.es. Desde el primer momento en el que el portal de información jurdídica de Diario de Sevilla saltó al ciberespacio el pasado mes de junio, se ha caracterizado por seguir en profundidad los temas durante todo su desarrollo.

El juicio de los ERE ha dado de sí titulares como las declaraciones del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ante el tribunal. No sólo se ha seguido el juicio en sí, sino a algunos de los protagonistas como el ex director de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado de los ERE, y los juicios que este ex alto cargo tiene todavía pendientes.

Los pormenores sobre cómo llegaron los expedientes o las declaraciones del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo hablando de la imposibilidad de que tantas personas se pusieran de acuerdo para delinquir.

Un galimatías que está a la espera de sentencia después de casi un año de juicio del “procedimiento específico” de los ERE . Un total de 152 sesiones celebradas a lo largo de un año y cuatro días. La vista oral, que se inició el 13 de diciembre de 2017 contra 22 ex altos cargos, finalizó el 17 de diciembre de este 2018 con la única novedad de la exculpación del que fuera secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa, a quien la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones retiraron todos los cargos.

Ángel Boza, que lleva ya más de 150.000 visualizaciones en la web. Los diferentes Un seguimiento exhaustivo ha sido también para el caso de La Manada , del que este canal jurídico difundió en exclusiva el video del robo de las gafas por parte deque lleva ya más de 150.000 visualizaciones en la web. Los diferentes aspectos del caso y los temas relacionados con él han sido objeto de la información. Desde la implicación de la Eurocámara con el debate sobre qué es violación a los otros procedimientos relacionados con el tema como el de la supuesta renovación del pasaporte Pozoblanco y el robo de las gafas en San Sebastián.

Seis meses donde los casos que más han calado en la opinión pública han sido siempre tema de portada.