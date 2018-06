Homenaje al “alma” del Registro

Cerca de 300 personas homenajearon a Francisco Rubio Santos, “número 2” del Registro Mercantil de Sevilla, en su jubilación. Todos querían agradecerle la impronta de amabilidad y humanidad que dejó en esa oficina, tan rigurosa por definición, durante sus 53 años de trabajo.

Abogados, registradores, notarios, auditores y gestores… todos recuerdan a Paco Rubio como el “alma” del Registro Mercantil, siempre dispuesto a echar una mano y a arreglar una errata sobre la marcha para evitar el “vuelva usted mañana”.

Los que ahora son reconocidos abogados, fiscalistas y auditores recuerdan con gratitud cuando eran pasantes y acudían por primera vez al Registro Mercantil. Paco Rubio les atendía personalmente, se leía sus borradores y, si tenía que consultar algo con sus superiores, les llamaba por teléfono al día siguiente.

Había 300 personas en el homenaje y todos comentaban lo mismo: que otros se habían jubilado antes pero pocos habían dejado esa huella. Ningún otro registro de Sevilla tiene esa filosofía de servicio público, de cercanía. Todo, fruto del “magisterio” de Paco Rubio.

Allí estaban socios de Garrigues, Montero-Aramburu y otros grandes bufetes. El decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, destacó de Paco Rubio su espíritu de servicio a los usuarios y la exquisitez de trato con los abogados. Resumió con esta frase: “Ojalá muchas oficinas judiciales copiasen de este Registrol”.

Paco Rubio cuenta que fue su padre, oficial del Registro durante casi 60 años, quien le inculcó el cariño a la institución. Él mismo entró a trabajar allí con 18 años y su hijo dirige ahora esa oficina de 40 empleados.

Valora ante todo la seguridad jurídica de los datos que quedan inscritos en el Registro Mercantil y como contribuyen a resolver problemas, tanto en el día a día de las empresas como en conflictos de repercusión social como sucedió con las compraventas de acciones del Sevilla FC o del Betis. La última palabra la tiene el Registro Mercantil.

Como “oficial sustituto” (“número 2” del Registro) tiene anécdotas de todos los colores: Como aquella familia de vendedores ambulantes que acudió al antiguo Registro de Venta a Plazos para liquidar la compra de su furgoneta. Llegó el patriarca con su mujer y con todos sus hijos. El hombre empezó a sentirse abrumado de todos los papeles que le faltaban: la copia rosa, la legitimación notarial… Al final se volvió hacia su hijo mayor y le recriminó: “¡Mira que te lo dije, haberte comprado un burro!”.

En los años 90 llegó a Sevilla un nuevo registrador procedente de Galicia y preguntó a Paco Rubio cuánto quería ganar (los empleados del Registro no son funcionarios y perciben su sueldo directamente del registrador). Él contestó que no quería ganar más sino tener libre la Feria de Abril y unos días para el campamento de verano de sus hijos. El registrador no daba crédito a sus oídos.

José María Monzón, antiguo letrado del Gabinete Jurídico de la Junta, habló en nombre de la Asociación de Padres y Madres del colegio Claret para agradecer a Paco Rubio aquellos campamentos y acampadas de verano que organizaba para los alumnos por toda España. “Los doce años más felices de mi vida”, resume el homenajeado.

Internet ha conmocionado el Registro Mercantil, como muchos otros terrenos: la presentación telemática está solucionando la vida, pero también prescinde del “contacto humano, que evita tantos problemas”, dice Paco Rubio, siempre aferrado a la importancia del trato de persona a persona.

Como muestra, un botón: durante el acto le entregaron la Medalla al Mérito del Colegio Nacional de Registradores, convirtiéndose en el primer empleado de un registro que lo recibe porque se trata de un reconocimiento que tradicionalmente reciben los registradores.