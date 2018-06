Alaya pierde "un día" de permiso

Alaya no gana para sustos. No tiene suficiente con haberse convertido en el centro de la diana de jueces, fiscales, y del ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera, sino que ahora sus apariciones públicas le cuestan días de descanso.

Esto es lo que le ha ocurrido con su intervención el pasado 4 de junio en un almuerzo en el Club Siglo XXI de Madrid, donde Mercedes Alaya volvió a reiterar sus críticas, las que han llevado al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrirle unas diligencias informativas.

Para acudir a ese almuerzo informativo, Alaya había pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside otro de los "damnificados" -expresión acuñada por el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez-, Lorenzo del Río, una "licencia para realizar estudios", contemplada en el artículo 231 del reglamento de la carrera judicial. A estos efectos, según la norma, se consideran estudios en general la "asistencia a cursos, congresos o jornadas a la que el juez o magistrado no hay sido convocado por el Consejo General del Poder Judicial, así como los exámenes, demás pruebas oficiales de aptitud y otras actividades similares".

Mercedes Alaya solicitó ese permiso el día 1 de junio y el TSJA se lo concedió "provisionalmente" el día 7 de junio, tres días después de que disfrutara del mismo. El reglamento de la carrera judicial establece, no obstante, que la "competencia" para otorgar las licencias por estudio (artículo 232.1) corresponde a la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces, para lo cual se adjunta un informe sobre la procedencia de la licencia interesada, valorando especialmente la situación del órgano en el que el solicitante presta servicio, su rendimiento y las posibilidades de cobertura de la plaza durante el periodo de disfrute.

Y es precisamente la Comisión Permanente del CGPJ, en su reunión del pasado 21 de junio, la que ha rechazado conceder la licencia para ese día a Alaya, puesto que la misma no ha sido notificada con la suficiente antelación que prevé el reglamento, que es de diezdías naturales, según han confirmado a Juzgado de Guardia fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces. Efectivamente, el artículo 232.2 señala que la petición de la licencia "habrá de tener entrada en el Consejo General del Poder Judicial con la suficiente antelación que, en todo caso, no será inferior a diez días naturales previos a la fecha del inicio de su disfrute".

Esto significa que Alaya tendrá que descontarse ese día de sus vacaciones de verano o de sus días de asuntos propios. Pero por encima de la anécdota que supone que la Comisión Permanente haya rechazado este día de permiso a Alaya, lo relevante es el mensaje que se traslada. El Consejo no le va a pasar ni una a Mercedes Alaya, que ha conseguido con sus declaraciones cabrear a todo el mundo. ¡Ay señoría, quien la ha visto y quien la ve! Ha pasado usted de ser el azote de la corrupción, la magistrada a la que nadie rechistaba y que era temida por los investigados, a ser una juez a la que sus superiores escatiman hasta los días de permiso.

Ya sólo falta que al nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, el sanchistaAlfonso RodríguezGómez de Celis, le dé por pensar que ya no necesita servicio de escolta, el personal de seguridad que le acompaña a todas partes desde hace más de cuatro años y que, según comentan fuentes policiales, el que fuera ministro del Interior Juan Ignacio Zoido rechazó retirarle en varias ocasiones, en contra del criterio de la Jefatura Superior de Policía. Pero este asunto es cuestión de otro "secreto de sumario" que ya contaremos en su momento....