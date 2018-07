La Sala no puede esperar

EL Pleno del Consejo General de Poder Judicial(CGPJ) decidió esta semana informar favorablemente al proyecto de orden del Ministerio de Justicia por el que a partir del 1 de septiembre se creará en Granada una Sección de Apelación Penal en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para hacer efectiva la segunda instancia penal. Esto representa que tanto Sevilla como Málaga se han quedado, por ahora, sin la posibilidad de albergar estas secciones desplazadas, a pesar del acuerdo que el año pasado alcanzó la Sala de Gobierno del Alto Tribunal Andaluz, con el voto discrepante de su presidente, Lorenzo del Río, que consideraba “prematura e injustificada” la decisión de crear estas secciones en Sevilla y Málaga.

En aquel momento, la postura del presidente podría tener sentido, dado que hasta diciembre pasado sólo se habían presentado tres apelaciones en Sevilla, una cifra prácticamente insignificante para aspirar a albergar dicha Sección Penal. Pero en la actualidad, más de un año después la situación ha cambiado y, al menos en lo que se refiere al caso de Sevilla, las estadísticas del número de apelaciones ingresadas sí comienzan a justificar que se cree en Sevilla dicho tribunal, al igual que ya hay Salas desplazadas en las jurisdicciones de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.

Veamos los datos. Desde que en marzo de 2017 se dictó el Real Decreto 229/2017, que en principio establecía la creación de seis plazas de magistrados –al final en septiembre sólo habrá un juez para esta sección– en Andalucía para hacer efectiva la segunda instancia penal, el TSJA ha recibido hasta el pasado 25 de julio un total de 140 apelaciones penales, de las cuales, el mayor número (37) proceden de Cádiz –que obedece en buena parte al elevado número de asuntos de tráfico de drogas–, mientras que en Málaga se han registrado 23 apelaciones; 25 en Almería; y 18 en Sevilla. Le siguen Jaén, con 13; Granada, con 11; Huelva, con siete; y Córdoba, que cierra la estadística, con sólo seis apelaciones penales.

Actualmente, la salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla tienen su jurisdicción limitada a cuatro provincias –Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla–, mientras que la de Granada abarca las provincias de Almería, Jaen y Granada; y Málaga sólo a esta provincia.

De esta forma, lo lógico es que la Sección Penal de Sevilla tendría competencia para resolver los recursos de apelación de esas cuatro provincias. Si sumamos los asuntos recibidos en estas provincias, resulta que a la Sala de Sevilla le habrían llegado 68 apelaciones desde marzo de 2017, casi la mitad de los 140 asuntos contabilizados en ese mismo periodo en todo el territorio de la comunidad.

La misma proporción se obtendría si analizamos únicamente los recursos contabilizados en este ejercicio. Entre enero y el 25 de julio de 2018, han llegado 81 apelaciones al TSJA, de los cuales el mayor número de recursos corresponden precisamente a las provincias de Málaga y Sevilla, con 16 y 15 asuntos, respectivamente; seguidas de Almería, con 13 recursos; y Cádiz, con 12. A mayor distancia se encuentran ya Huelva, con 9 recursos; Jaén, con ocho; y Granada y Córdoba, con sólo cuatro apelaciones en cada provincia. De esta forma, la Sala de Sevilla –sumando los recursos de Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla– habría recibido 40 de las 81 apelaciones, es decir, al igual que antes, casi la mitad del total de asuntos registrados en la comunidad autónoma.

Estas cifras, que además van apuntando una tendencia al alza en la entrada de asuntos en determinadas provincias frente a otras, sí que comienzan a avalar la necesidad de que Sevilla disponga de una sección de Apelación Penal del TSJA.

Otra cosa es lo que ocurra con la sede de Málaga, porque si Granada asumiera las competencias además de las provincias de Almería y Jaén –como sucede actualmente en relación con las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo–, se daría el caso de que Granada acumularía ya un total de 49 recursos de los 140 recibidos desde 2017; o 25 de los 81 registrados durante el presente año.

En cambio, Málaga, con competencia exclusiva en esta provincia, tendría sólo 23 recursos (contabilizados desde 2017) o 16 (en 2018), unas cifras en principio poco significativas como para establecer el desplazamiento de la sección de Apelación Penal, salvo que asumiera los recursos de las provincias de Almería y Jaén, dejando a Granada sin sede de apelación, algo impensable teniendo en cuenta el revuelo institucional y social generado en la capital granadina con la cuestión de las salas desplazadas.

En cualquier caso, la tendencia de recursos sigue al alza y cada día justifica más el desplazamiento de las Salas, aunque habrá que esperar a ver el resultado final de asuntos que se tramiten a lo largo de este año.

Además, cuenta con el apoyo de la Sala de Gobierno del TSJA, que en abril del año pasado aprobó la creación de las Salas de Sevilla y Málaga por una mayoría de 23 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El acuerdo de la mayoría justificaba la medida en la “necesidad de mantener la Administración de Justicia en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella”, así como en la “legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sede de Sevilla y Málaga”.

En aquel momento, Lorenzo del Río emitió un voto particular, al no apreciar “circunstancias objetivas” para el desplazamiento, y proponía su creación en Granada, como ha decidido el CGPJ. Pero la estadística empieza a corroborar que la sala de Apelación Penal de Sevilla no puede esperar más.