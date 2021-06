Absueltos cuatro policías acusados de detención ilegal y lesiones por el "relato elaborado" de la víctima

En la vista oral por las especiales circunstancias que se produjeron -el denunciante ejerció la acusación particular dada su condición de letrado- compareció éste como testigo y "declaró en primer lugar haciendo un relato tan abundante, con datos tan prolijos, descendiendo tanto al detalle hasta en extremos casi irrelevantes en puntos concretos, a pesar de haber transcurrido 12 años, que transmitió los miembros de este tribunal la sensación de que estaba haciendo un relato “ad hoc”, a medida y tan detallado para que no se le escapara nada y fuera coherente con la secuencia de los hechos que había mantenido, pero, a pesar de su esfuerzo, no advertimos esa carencia de imparcialidad y de aplomo que le es exigible a un testigo que quiere ser verosímil en su testimonio".

Lo normal en un juicio, cuando se trata de unos hechos que han pasado hace tantos años, es que los testigos no abunden en los detalles y no recuerden muchos aspectos. "No nos transmitió credibilidad en su versión de los hechos, sino una idea apasionada de convencer al tribunal de que decía la verdad, que produjo el efecto contrario", avisa la Sala.

En este sentido, señala que "es increíble la abundancia de datos que aporta el denunciante a pesar de que han transcurrido 12 años del suceso. No es verosímil tal dosis de recuerdo" y "sospechosamente" los testimonios de sus amigos es "son coincidentes con el denunciante en todos sus puntos", por lo que su discurso parece "una repetición constante de una versión cuestionable e irreal de los hechos, aprendida por reiterada, para ser vertida juicio. No hay un solo punto de discordancia entre ellos y este dato es sospechoso y abona la tesis del relato elaborado", concluye.

De la misma forma, el tribunal señala que "reproducidas en extracto las versiones que mantiene cada uno, todo nos parece muy extraño y que no tiene una causa lógica todo lo relatado por el denunciante y sus compañeros". Así, el relato inicial "en esencia es el mismo pero se va modulando, ampliando en función de las épocas del proceso", y en la "vista oral es como si se cargaban las tintas sobre la actuación de los policías y dejaba de lado lo relativo a la actuación de los miembros del servicio de seguridad de la discoteca".